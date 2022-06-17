Авиакомпания Red Wings планирует запустить рейсы из Москвы в Актау

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Как сообщает источник, российская авиакомпания Red Wings с 6 июля запустит рейсы на SSJ 100 из Москвы в Актау.
- Прямые рейсы Жуковский - Актау и Актау - Жуковский стартуют 6 июля и будут выполняться по средам и субботам. Выход на этот рынок новой авиакомпании в лице Red Wings позволит снизить среднюю стоимость перелёта между Москвой и Актау и даст новые возможности для путешествий, - говорится в сообщении.
Как уточняется, на этом маршруте будут задействованы современные российские лайнеры SSJ 100 вместимостью 100 кресел.
Приобрести билеты можно на сайте www.flyredwings.com.
К слову, на сайте компании в продаже уже появились билеты по данному направлению.
- Прямые рейсы Жуковский - Актау и Актау - Жуковский стартуют 6 июля и будут выполняться по средам и субботам. Выход на этот рынок новой авиакомпании в лице Red Wings позволит снизить среднюю стоимость перелёта между Москвой и Актау и даст новые возможности для путешествий, - говорится в сообщении.
Как уточняется, на этом маршруте будут задействованы современные российские лайнеры SSJ 100 вместимостью 100 кресел.
Приобрести билеты можно на сайте www.flyredwings.com.
К слову, на сайте компании в продаже уже появились билеты по данному направлению.
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