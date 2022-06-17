Актауский порт получил «зелёный» сертификат ОБСЕ

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Как сообщает издание, сертификация проведена в рамках проекта ОБСЕ «EcoPorts», всемирно признанного стандарта экологического менеджмента в портах и портовых терминалах.
- Проект ОБСЕ, запущенный в 2019 году, нацелен на развитие инфраструктуры морских и трансконтинентальных грузоперевозок, упрощение таможенных процедур посредством внедрения цифровизации, подготовку и обучение отечественных специалистов. Сертификат даёт возможность для расширения взаимоотношений с европейскими портами и стимулирует снижению негативного воздействия портов на окружающую среду, а также улучшение экологической ситуации в Каспийском регионе, - сказал Абай Турикпенбаев.
Соответствующая работа по прохождению «зелёной» сертификации ведётся также портом Курык.
- В свете адаптации торговых путей и цепочек поставок к международной политическо-экономической ситуации, в текущем году резко вырос спрос на услуги казахстанских портов. Так, общая перевалка грузов за пять месяцев 2022 года в порту Актау составила 97 процентов к показателю всего 2021 года (1 534 тыс. тонн за 5 месясец 2022 года и 1 594 тыс. тонн за 2021 год), а перевалка контейнеров выросла на 115 процентов (16 267 ДФЭ) к аналогичному периоду 2021 года. В порту Курык объём перевалки с начала 2022 года составил более 70 процентов от аналогичного показателя за весь 2021 год (более 700 тысяч тонн за пять месяцев 2022 года и 1 млн. тонн в 2021 году), - сказал он.
Учитывая растущий спрос на услуги терминала, в настоящее время порт Актау создаёт контейнерный хаб, призванный трансформировать транспортные потоки в центральноазиатском регионе. Также к ныне курсирующим 5 фидерным суднам в направлении Актау-Баку-Актау, до конца года планируется привлечение двух дополнительных специализированных контейнеровозов.
- Кроме того, на полях мероприятия в Брюсселе была предметно обсуждена возможность участия сотрудников казахстанских портов в учебных курсах по менеджменту портовой инфраструктуры бельгийского порта Антверпен. Днём ранее делегация из руководителей ТМТМ, ТРАСЕКА и казахстанских портов посетила порт Антверпен с техническим визитом. Данный бельгийский хаб входит в 20-ку крупнейших портов в мире и является вторым в ЕС после Роттердамского порта в Нидерландах, - сообщило издание.
- Проект ОБСЕ, запущенный в 2019 году, нацелен на развитие инфраструктуры морских и трансконтинентальных грузоперевозок, упрощение таможенных процедур посредством внедрения цифровизации, подготовку и обучение отечественных специалистов. Сертификат даёт возможность для расширения взаимоотношений с европейскими портами и стимулирует снижению негативного воздействия портов на окружающую среду, а также улучшение экологической ситуации в Каспийском регионе, - сказал Абай Турикпенбаев.
Соответствующая работа по прохождению «зелёной» сертификации ведётся также портом Курык.
- В свете адаптации торговых путей и цепочек поставок к международной политическо-экономической ситуации, в текущем году резко вырос спрос на услуги казахстанских портов. Так, общая перевалка грузов за пять месяцев 2022 года в порту Актау составила 97 процентов к показателю всего 2021 года (1 534 тыс. тонн за 5 месясец 2022 года и 1 594 тыс. тонн за 2021 год), а перевалка контейнеров выросла на 115 процентов (16 267 ДФЭ) к аналогичному периоду 2021 года. В порту Курык объём перевалки с начала 2022 года составил более 70 процентов от аналогичного показателя за весь 2021 год (более 700 тысяч тонн за пять месяцев 2022 года и 1 млн. тонн в 2021 году), - сказал он.
Учитывая растущий спрос на услуги терминала, в настоящее время порт Актау создаёт контейнерный хаб, призванный трансформировать транспортные потоки в центральноазиатском регионе. Также к ныне курсирующим 5 фидерным суднам в направлении Актау-Баку-Актау, до конца года планируется привлечение двух дополнительных специализированных контейнеровозов.
- Кроме того, на полях мероприятия в Брюсселе была предметно обсуждена возможность участия сотрудников казахстанских портов в учебных курсах по менеджменту портовой инфраструктуры бельгийского порта Антверпен. Днём ранее делегация из руководителей ТМТМ, ТРАСЕКА и казахстанских портов посетила порт Антверпен с техническим визитом. Данный бельгийский хаб входит в 20-ку крупнейших портов в мире и является вторым в ЕС после Роттердамского порта в Нидерландах, - сообщило издание.