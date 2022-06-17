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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 20:17

Просмотров: 325

Актауский порт получил «зелёный» сертификат ОБСЕ

«Актауский морской торговый порт» стал первым портом в Казахстане, получившим сертификат «Системы экологической экспертизы портов» и статус «Экопорта» от Европейской организации морских портов. Об этом объявил Абай Турикпенбаев, председатель правления АО «НК «Актауский морской торговый порт» в ходе своего выступления на форуме «Транзитно-транспортное сотрудничество между Казахстаном и Европейским союзом: перспективы развития Транскаспийского международного транспортного маршрута», передаёт «Деловой Казахстан».

Фото из открытых источников
Как сообщает издание, сертификация проведена в рамках проекта ОБСЕ «EcoPorts», всемирно признанного стандарта экологического менеджмента в портах и портовых терминалах.

- Проект ОБСЕ, запущенный в 2019 году, нацелен на развитие инфраструктуры морских и трансконтинентальных грузоперевозок, упрощение таможенных процедур посредством внедрения цифровизации, подготовку и обучение отечественных специалистов. Сертификат даёт возможность для расширения взаимоотношений с европейскими портами и стимулирует снижению негативного воздействия портов на окружающую среду, а также улучшение экологической ситуации в Каспийском регионе, - сказал Абай Турикпенбаев.

Соответствующая работа по прохождению «зелёной» сертификации ведётся также портом Курык.

- В свете адаптации торговых путей и цепочек поставок к международной политическо-экономической ситуации, в текущем году резко вырос спрос на услуги казахстанских портов. Так, общая перевалка грузов за пять месяцев 2022 года в порту Актау составила 97 процентов к показателю всего 2021 года (1 534 тыс. тонн за 5 месясец 2022 года и 1 594 тыс. тонн за 2021 год), а перевалка контейнеров выросла на 115 процентов (16 267 ДФЭ) к аналогичному периоду 2021 года. В порту Курык объём перевалки с начала 2022 года составил более 70 процентов от аналогичного показателя за весь 2021 год (более 700 тысяч тонн за пять месяцев 2022 года и 1 млн. тонн в 2021 году), - сказал он.

Учитывая растущий спрос на услуги терминала, в настоящее время порт Актау создаёт контейнерный хаб, призванный трансформировать транспортные потоки в центральноазиатском регионе. Также к ныне курсирующим 5 фидерным суднам в направлении Актау-Баку-Актау, до конца года планируется привлечение двух дополнительных специализированных контейнеровозов.

- Кроме того, на полях мероприятия в Брюсселе была предметно обсуждена возможность участия сотрудников казахстанских портов в учебных курсах по менеджменту портовой инфраструктуры бельгийского порта Антверпен. Днём ранее делегация из руководителей ТМТМ, ТРАСЕКА и казахстанских портов посетила порт Антверпен с техническим визитом. Данный бельгийский хаб входит в 20-ку крупнейших портов в мире и является вторым в ЕС после Роттердамского порта в Нидерландах, - сообщило издание.



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Комментарии ( 1 )

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 Жанар (Посетители) Сегодня, 20:53
Актауский морской торговый порт» в ходе своего выступления на форуме «Транзитно-транспортное сотрудничество между Казахстаном и Европейским союзом:


В!, "своё!", время ель бас "хотел использовать",мор порты Актау и Курык для перевозки "грузов! НАТО США...My Webpage
НО!, его вовремя "обломали", на саммите в Актау НА!, эту "самодеятельность"...

Все мы ходим под богом.
 
 

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