Сеансы кинотерапии проводят в СИЗО Мангистау

Местные психологи утверждают, что программа уже доказала свою эффективность. В СИЗО работают два психолога - Тогжан Жиенбаева и Наркес Капашова.Занятия кинотерапией проходят в актовом зале. Раз в неделю заключенные приходят смотреть мотивационные фильмы. Ленты специально подбирают психологи.- Мы смотрим разные фильмы - исторические, драмы, биографические, даже боевики. Многие думают, что просмотр кино - это не серьезный психологический процесс, но я вам скажу, как специалист, что это важно и нужно. Главное, чтобы всё проводилось грамотно, в соответствии со всеми психологическими аспектами, - рассказывает Тогжан Жиенбаева, психолог учреждения ГМ172/10.После просмотра с осужденными проводится беседа.- Мне нравится. Я только в СИЗО понял, что фильм можно не просто смотреть, а замечать свои эмоции в процессе просмотра. Я стал обращать внимание на сценарий, на диалоги, на мимику и жесты актеров. Это очень интересно и, как говорит наш психолог, мы вырабатываем осознанный взгляд на фильм, а значит и на жизнь в целом. Я стал спокойнее, стал анализировать свои действия в течение дня, даже хочется написать эссе на просмотренные мною картины. Как в школе, знаете, сочинения пишут. Вот предложил свою идею психологу. Она одобрила, - рассказывает осужденный Даурен К.- Программа «Кинотерапия» действует у нас не один год. Наши психологи постоянно совершенствуют свои навыки и вырабатывают у осуждённых мотивацию внутренней заинтересованности. Благодаря этому у осужденных формируются навыки конструктивного бесконфликтного взаимодействия с окружающими. Криминальные нормы поведения уходят на второй план, - заявляет Марина Стаценко, начальник медсанчасти учреждения ГМ172/10.В СИЗО также раз в неделю проводят игротерапию, арт-терапию и сказкотерапию.В этот раз просмотр фильма в рамках кинотерапии совпал с праздничным днем медицинского работника, 8 специалистов поздравил не только коллектив, но и заключенные.