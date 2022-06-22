Усилить военно-патриотическое воспитание в учебных заведениях в Мангистау предложили общественники

Фото ЦОК Мангистау

Участники собрания отметили, что патриотические чувства необходимо развивать в детях с раннего возраста.



- Огромную роль в патриотическом воспитании играет школа и семья. Люди моего поколения служили в армии и добросовестно выполняли свой долг перед родиной, всё это прививалось нам с детства. Воинская служба, защита родины - священная обязанность каждого гражданина, - сказал Абдрашит Мукурович, председатель областного общественного объединения «Таулы Қарабахтағы ұлтаралық қақтығыстарды реттеудегі әскери қимылдардың ардагерлері».



По итогам совещания отметили, что в то же время необходимо усилить работу по обеспечению безопасности призывников во время призывной компании и прохождения воинской службы, проводить постоянную разъяснительную работу с их родителями.