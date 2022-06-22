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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:27

Просмотров: 572

Новые жильцы многоэтажки Актау спилили многолетние деревья ради вида из окна

Неприятный инцидент произошёл в 15 микрорайоне Актау. Новые соседи спилили многолетние деревья ради вида на море. Об этом рассказали жильцы дома. В акимате Актау сообщили, что примут меры.

Фото жительницы Актау
Действиями новых соседей в 37 доме 15 микрорайона возмутились старожилы.

Новые жильцы многоэтажки Актау спилили многолетние деревья ради вида из окна


- На протяжении долгих лет мои родители и брат сажают зелёные насаждения вокруг нашего дома. Брат начал сажать деревья, когда ещё учился в школе, сейчас у него уже дети. Они же ухаживают за ними: полив, побелка, удобрения, перекапывание почвы. Всё это делается на добровольных началах из благих побуждений. Раньше полив производился из шланга: с пятого этажа спускали шланг, внизу у дома набирали вёдра и таскали под каждое дерево, каждый кустик. Благодаря ЖЭКу эта проблема была решена - поставили счётчик воды в подвале, подвели трубу. Но произошло ЧП. Жители нашего же дома, которые недавно въехали, стали пилить деревья, объясняя это тем, что они загораживают им вид на море, и что, якобы, им мешают комары, – рассказала жительница дома.

Новые жильцы многоэтажки Актау спилили многолетние деревья ради вида из окна


По словам девушки, с соседями провели беседу, но спустя время они снова продолжили спил.

Ситуацию прокомментировали в акимате Актау.

- Спиливать самостоятельно деревья без разрешения нельзя. Людям, которые высаживали деревья, необходимо обратиться к участковому с заявлением. Мы, в свою очередь, выедем на место, встретимся с правонарушителями и составим соответствующий акт. Тем, кто спилил зелёные насаждения, необходимо будет высадить вместо одного дерева – 10, – сообщили в акимате Актау.



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Комментарии ( 3 )

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Андpей (Посетители) Сегодня, 12:56
Не только посадить, а ещё что бы 10 лет ухаживали за ними. Если одно из посаженых деревьев погибло, пусть ещё 10 сажают.

Ещё бы перед их окнами повыше и поветвистей деревья посадить.
 
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  • Orion
  • Андpей
  • ak12
 Pear (Посетители) Сегодня, 12:41
Ну посадят они 10 штук, а ухаживать кто будет? Да и они сами руку/ногу приложат чтобы эти новые деревца сгубить.
 
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  • Orion
  • Андpей
 Username (Посетители) Сегодня, 12:38
Куда мы катимся...
 
 

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