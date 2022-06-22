Новые жильцы многоэтажки Актау спилили многолетние деревья ради вида из окна

Действиями новых соседей в 37 доме 15 микрорайона возмутились старожилы.- На протяжении долгих лет мои родители и брат сажают зелёные насаждения вокруг нашего дома. Брат начал сажать деревья, когда ещё учился в школе, сейчас у него уже дети. Они же ухаживают за ними: полив, побелка, удобрения, перекапывание почвы. Всё это делается на добровольных началах из благих побуждений. Раньше полив производился из шланга: с пятого этажа спускали шланг, внизу у дома набирали вёдра и таскали под каждое дерево, каждый кустик. Благодаря ЖЭКу эта проблема была решена - поставили счётчик воды в подвале, подвели трубу. Но произошло ЧП. Жители нашего же дома, которые недавно въехали, стали пилить деревья, объясняя это тем, что они загораживают им вид на море, и что, якобы, им мешают комары, – рассказала жительница дома.По словам девушки, с соседями провели беседу, но спустя время они снова продолжили спил.Ситуацию прокомментировали в акимате Актау.- Спиливать самостоятельно деревья без разрешения нельзя. Людям, которые высаживали деревья, необходимо обратиться к участковому с заявлением. Мы, в свою очередь, выедем на место, встретимся с правонарушителями и составим соответствующий акт. Тем, кто спилил зелёные насаждения, необходимо будет высадить вместо одного дерева – 10, – сообщили в акимате Актау.