Дневной интервал движения автобусов по маршруту Актау-Акшукур пообещали сократить осенью

Фото из архива lada.kz

Жители посёлка Акшукур возмутились интервалом движения между автобусами в один час.



- Из-за долгого ожидания автобуса мы опаздываем на работу, – возмущаются люди.



В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог прокомментировали ситуацию.



- Интервал движения автобусов указанного маршрута сейчас составляет 30 минут, но только в утренние и вечерние часы. Днём он ездит каждый час. С 1 сентября с учётом начала учебного года автобусы и в дневное время будут ходить каждые полчаса, – сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.