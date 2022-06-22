Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев поднял вопрос строительства гостиницы в урочище Бозжыра

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Как приводит издание слова министра, на сегодняшний день планов относительно урочища Бозжыра нет.
- Сейчас там просто дикий туризм, бесконтрольный, и потом люди приходят в цивилизованный туризм. Это позволяет нам многое развивать — люди приходят с фотоаппаратами и фотографируют. Я имею в виду не только туристов, но и кинопроекты. Многие вещи можно сдвинуть в правильном направлении. Нужно обсудить вопрос строительства гостиницы среди инвесторов, общественности, экологов и найти золотую середину, – отметил министр.
При этом он подчеркнул необходимость строительства гостиницы вне природной среды и с соблюдением всех экологических требований.
- Сейчас там просто дикий туризм, бесконтрольный, и потом люди приходят в цивилизованный туризм. Это позволяет нам многое развивать — люди приходят с фотоаппаратами и фотографируют. Я имею в виду не только туристов, но и кинопроекты. Многие вещи можно сдвинуть в правильном направлении. Нужно обсудить вопрос строительства гостиницы среди инвесторов, общественности, экологов и найти золотую середину, – отметил министр.
При этом он подчеркнул необходимость строительства гостиницы вне природной среды и с соблюдением всех экологических требований.