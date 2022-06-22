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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:34

Просмотров: 810

Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев поднял вопрос строительства гостиницы в урочище Бозжыра

Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев заявил, что вопрос строительства гостиницы в Бозжыре необходимо обсудить с общественностью, инвесторами и экологами, сообщает caspianlife.kz

Фото из открытых источников
Как приводит издание слова министра, на сегодняшний день планов относительно урочища Бозжыра нет.

- Сейчас там просто дикий туризм, бесконтрольный, и потом люди приходят в цивилизованный туризм. Это позволяет нам многое развивать — люди приходят с фотоаппаратами и фотографируют. Я имею в виду не только туристов, но и кинопроекты. Многие вещи можно сдвинуть в правильном направлении. Нужно обсудить вопрос строительства гостиницы среди инвесторов, общественности, экологов и найти золотую середину, – отметил министр.

При этом он подчеркнул необходимость строительства гостиницы вне природной среды и с соблюдением всех экологических требований.



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Комментарии ( 2 )

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sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 22:14
Заметили, все эти чинуши говорят только о строительстве, то есть о каких-то денежных потоках, тендерах, откатах и прочих приятных для этой шатии-братии штучках, подразумевающих незаконное, но приличное вознаграждение. Никому нет дела до действительно правильной организации посещений этого уникального природного памятника. Там должно объясняться и доводиться до сведения КАЖДОГО посетителя правила поведения, нужно контролировать поведение граждан, чтобы ничего не разрушалось в угоду красивым кадрам или дорогим гостям. Нужны люди болеющие за природу наше Родины, она у нас одна, нельзя отдать ее в жадные руки вороватых чинуш.
 
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  • ak12
  • Дизель
  • Рашид Исмагилов
 Альфарий (Посетители) Сегодня, 18:46
Задолбали уже со своей гостиницей. Хотите цивильный туризм, обустройте хорошие кемпинговые зоны доступные для всех и следите за ними. Поставьте неподалёку станцию природоохраны, чтобы за порядком следили. А то отгрохают гостиницу со стоимостью номера в кучу нулей.
 
 

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