В Актау в парке «Акбота» отключили электричество: c аттракционов людей снимали с помощью стремянки

Фото предпринимателя

Отключение от электроэнергии объектов предпринимательства произошло сегодня, 22 июня, около 18:00 часов.



- Внезапно отключили свет без каких-либо уведомлений. На аттракционах были отдыхающие, которых пришлось снимать с помощью стремянки. В холодильниках тает мороженое. Непонятно, на каких основаниях отключили, задолженности за электроэнергию у нас нет, – возмутился предприниматель.



В отделе предпринимательства сообщили, что выехали на встречу с предпринимателями и обещали содействие. Редакция следит за развитием событий.