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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 20:09

Просмотров: 831

В Актау в парке «Акбота» отключили электричество: c аттракционов людей снимали с помощью стремянки

Предприниматели в парка «Акбота» возмутились внезапным отключением электроэнергии. Бизнесмены и работники собрались возле акимата Актау.

Фото предпринимателя
Отключение от электроэнергии объектов предпринимательства произошло сегодня, 22 июня, около 18:00 часов.

- Внезапно отключили свет без каких-либо уведомлений. На аттракционах были отдыхающие, которых пришлось снимать с помощью стремянки. В холодильниках тает мороженое. Непонятно, на каких основаниях отключили, задолженности за электроэнергию у нас нет, – возмутился предприниматель.

В отделе предпринимательства сообщили, что выехали на встречу с предпринимателями и обещали содействие. Редакция следит за развитием событий.



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Комментарии ( 2 )

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sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 22:22
А как же насчет аварийных источников электроэнергии, для этих бизнесменов такого понятия пока нет, что-ли? Главное, чтобы денюжки в кассу капали, а случай с отключением они даже не рассматривают, так чтоли?
 
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  • raven89
 Жанар (Посетители) Сегодня, 21:28
Непонятно, на каких основаниях отключили, задолженности за электроэнергию у нас нет.

Дальше будет!, ЕЩЁ!, больше НЕ понятно, когда по городу начнутся веерные отключения электричества.
Город растёт, ещё жара стоит, ВСЕ!, сидят под кондиционерами, А!, мощностей по электроэнергии, и воде НЕ!, хватает, Ёкимат только обещаниями "утешает"...

Все мы ходим под богом.
 
 

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