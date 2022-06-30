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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:16

Просмотров: 4

Реабилитологов Актау приглашают на бесплатный семинар-тренинг

В Актау будет организован бесплатный семинар-тренинг для реабилитологов, инструкторов ЛФК, психологов и массажистов. Мероприятие пройдёт с 18-22 июля. Об этом сообщили в Атырауском реабилитационном центре «Болашак».

фото из открытых источников
Реабилитационный центр «Болашак» из Атырау впервые проведёт встречу со специалистами Актау.

- Реабилитационный центр при общественном фонде «Болашак» приглашает вас на обучение по двухмодульному курсу «Программа по повышению качества оказываемых коррекционных услуг специалистами в сфере реабилитации Мангистауской области». Программа затрагивает две области реабилитации – коррекционную педагогику и кинезиотерапию. Обучение проводится бесплатно, и по прохождению программы будут выдаваться сертификаты участников, – сообщили в центре.

Кому будет полезен курс:
• Психологам
• Логопедам
• Дефектологам
• Инструкторам ЛФК и АФК
• Кинезиотерапевтам

Темы, которые затрагивает данная программа:
• Анатомия и опорно-двигательный аппарат человека
• Аутизм, как диагноз 21 века
• Логопедический массаж
• Основы биомеханики движения
• Постановка звуков при речевых нарушениях
• Методы работы с ДЦП
• Нейропсихология
• Сенсорная интеграция
• Метод замещающего отногенеза
• Замкнутая кинематическая цепь

По интересующим вопросам обращаться по номеру телефона: +77760556611



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