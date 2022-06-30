Реабилитологов Актау приглашают на бесплатный семинар-тренинг

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Реабилитационный центр «Болашак» из Атырау впервые проведёт встречу со специалистами Актау.



- Реабилитационный центр при общественном фонде «Болашак» приглашает вас на обучение по двухмодульному курсу «Программа по повышению качества оказываемых коррекционных услуг специалистами в сфере реабилитации Мангистауской области». Программа затрагивает две области реабилитации – коррекционную педагогику и кинезиотерапию. Обучение проводится бесплатно, и по прохождению программы будут выдаваться сертификаты участников, – сообщили в центре.



Кому будет полезен курс:

• Психологам

• Логопедам

• Дефектологам

• Инструкторам ЛФК и АФК

• Кинезиотерапевтам



Темы, которые затрагивает данная программа:

• Анатомия и опорно-двигательный аппарат человека

• Аутизм, как диагноз 21 века

• Логопедический массаж

• Основы биомеханики движения

• Постановка звуков при речевых нарушениях

• Методы работы с ДЦП

• Нейропсихология

• Сенсорная интеграция

• Метод замещающего отногенеза

• Замкнутая кинематическая цепь



По интересующим вопросам обращаться по номеру телефона: +77760556611