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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 21:06

Просмотров: 451

Аким Мангистау рассказал о цене на сжиженный газ в регионе

Вопрос о регулировании стоимости на голубое топливо находится в компетенции Министерства энергетики и агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана. По словам главы Мангистау, не исключено повышение стоимости, но для потребителя цена на газ не изменится. Об этом Нурлан Ногаев сообщил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Фото из открытых источников
По данным главы региона Нурлана Ногаева, с 1 июля розничная стоимость останется прежней – от 50 до 75 тенге за литр.

- По моей информации из данных ведомств, с 1 июля розничная цена останется утверждённой министерством энергетики. Если не ошибаюсь, отпускную цену на газ увеличат на 15 процентов, но для конечного потребителя рост не скажется, – сообщил Нурлан Ногаев, аким Мангистауской области.




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Комментарии ( 2 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 21:19
По данным главы региона Нурлана Ногаева, с 1 июля розничная стоимость останется прежней – от 50 до 75 тенге за литр.

Очень обрадовал!...
Развязывают руки торгашам - барыгам хозяевам АГЗС, сейчас придумают новые "легенды", И!, цены пойдут в верх, ДО!, следующего "майдана", в Узени...

Все мы ходим под богом.
 
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Pluto (Посетители) Сегодня, 21:15
Опять сказки рассказывает. Барыги себе в убыток работать не будут, а значит тоже цену поднимут. Ждем в скором времени газ опять по120 тенге.
 
 

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