Аким Мангистау рассказал о цене на сжиженный газ в регионе

По данным главы региона Нурлана Ногаева, с 1 июля розничная стоимость останется прежней – от 50 до 75 тенге за литр.- По моей информации из данных ведомств, с 1 июля розничная цена останется утверждённой министерством энергетики. Если не ошибаюсь, отпускную цену на газ увеличат на 15 процентов, но для конечного потребителя рост не скажется, – сообщил Нурлан Ногаев, аким Мангистауской области.