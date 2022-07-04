Упавшая с дерева сухая ветка повредила автомобиль в Актау

- Вот неоднократно обращались по поводу спила веток этих деревьев. Вот ещё одна ветка нависает прямо над дорогой. Это хорошо ещё, что она на машину упала, а не на человека. Вот ещё одна ветка сухостоя. Вот так..., - говорится в видео.

Инцидент произоше6л у 18 дома в 27 микрорайоне Актау, об этом сообщил пользователь Сети.В результате сильного ветра сухая ветка сломалась и упала на авто, разбив стекло. Жильцы не раз обращались в спецслужбы с просьбой спилить сухостой и нависающие ветки. Но заявления были проигнорированы.Главный специалист ЖКХ городского акимата Ернар Тулесинов утверждает, что проигнорировать заявки жителей спецслужбы не могут. Весь процесс автоматизирован и контролируется компьютерной программой фиксации обращений.Напомним, что ранее адвокат Айбек Суюндуков разъяснил владельцам машин, кто в ответе за упавшее на авто дерево.