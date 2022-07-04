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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Вчера, 18:47

Просмотров: 1387

Упавшая с дерева сухая ветка повредила автомобиль в Актау

В сети появилось видео, где сухая ветка упала и пробила лобовое стекло припаркованного автомобиля.

Кадр видео
Инцидент произоше6л у 18 дома в 27 микрорайоне Актау, об этом сообщил пользователь Сети.

В результате сильного ветра сухая ветка сломалась и упала на авто, разбив стекло. Жильцы не раз обращались в спецслужбы с просьбой спилить сухостой и нависающие ветки. Но заявления были проигнорированы.

- Вот неоднократно обращались по поводу спила веток этих деревьев. Вот ещё одна ветка нависает прямо над дорогой. Это хорошо ещё, что она на машину упала, а не на человека. Вот ещё одна ветка сухостоя. Вот так..., - говорится в видео.


Главный специалист ЖКХ городского акимата Ернар Тулесинов утверждает, что проигнорировать заявки жителей спецслужбы не могут. Весь процесс автоматизирован и контролируется компьютерной программой фиксации обращений.



Напомним, что ранее адвокат Айбек Суюндуков разъяснил владельцам машин, кто в ответе за упавшее на авто дерево.



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Комментарии ( 2 )

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полина1952 (Посетители) Сегодня, 00:15
толи ещё будет-приходите посмотрите в 8мкр напротив школы Некрасова какие деревья стоят на детской площадке-ждут наверное пока детей придавят.ещё я бы хотела у кого спросить незнаю--кто ? какая голова додумалась рядом с площадкой насыпать гравий--иногда в голове не укладываются поступки наших чинуш...под 8-6 5деревьев из них 3сухие одно уже наклонилось...второй месяц лета а полив был один раз.Лада хоть вы объясняйте населению что происходит.
 
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Ingul (Посетители) Вчера, 19:00
Интересно, кто ни будь ответит?
Или это посчитают стихийным бедствием как землетрясение?
 
 

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