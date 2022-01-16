Кто в ответе за упавшее на авто дерево: адвокат из Актау дал разъяснения

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Для начала необходимо:- произвести фото-и видеофиксацию места происшествия;- вызвать полицию и требовать составления схемы (она понадобится в суде при доказывании пределов границ по периметру жилого дома);- если происшествие произошло в непосредственной близости (в пределах границ пяти метров по периметру жилого дома), выяснить, кем обслуживается указанный жилой дом;А) Если дерево находилось в пределах границ пяти метров по периметру жилого дома, то ответчиком выступит обслуживающая компания.Б) Если дерево находилось за пределами границ пяти метров по периметру жилого дома, то ответчиком выступит уполномоченный орган.Для определения рыночной стоимости прямого ущерба, причинённого падением дерева, владельцам транспортных средств необходимо заказать отчёт об оценке.Стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны все понесённые по делу судебные расходы, к которым можно отнести расходы за:- составление отчёта об оценке;- изготовление доверенности;- уплата государственной пошлины;- представительские расходы (за услуги адвоката и (или) юриста), и прочее.В ситуации с упавшим деревом на автомобиль Mitsubishi Montero Sport в 14 микрорайоне в ночь на 14 января адвокат утверждает, что комментарий КСК «РЭП» о том, что придомовой территорией считается место от трёх до пяти метров перед домом и 70-80 сантиметров со стороны лоджий, противоречит правилам.В соответствии с пунктом 1 статьи 917 Гражданского кодекса РК вред (имущественный и (или) неимущественный), причинённый неправомерными действиями (бездействием) имущественным или неимущественным благам и правам граждан и юридических лиц, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объёме.Решением областного маслихата от 28 февраля 2018 года утверждены «Правила содержания и защиты зелёных насаждений Мангистауской области». Под содержанием и защитой зелёных насаждений понимается система правовых, административных, организационных и экономических мер, направленных на создание, сохранение и воспроизводство зелёных насаждений (в том числе компенсационное восстановление зелёных насаждений взамен вырубленных), озеленённых территорий и массивов.Также там есть определения понятий «санитарная обрезка», «уполномоченный орган» и, кроме того, «прилегающая территория».