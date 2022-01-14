Упавшее дерево повредило автомобиль в Актау

Владелец автомашины рассказал, что сразу после того, как произошел инцидент, вызвал сотрудников полиции.- Упавшее дерево повредило в машине крыло, зеркало бокового вида тоже полностью разбито. На ремонт транспорта потребуется от 50 000 до 100 000 тысяч тенге, но главный вопрос: кто будет его оплачивать. Прибывшие сотрудники полиции сказали, что не знают, как оформить данное дело, мол, криминала в этом нет. В КСК сразу заявили, что дерево им не принадлежит и посоветовали обратиться в общество слепых, которое в прошлом году отвечало за сухостой, но и там ответили, что срок тендера у них истек в прошлом году, - рассказал Эдуард, владелец машины.В КСК подтвердили слова Эдуарда.- Да, к нам приходил участковый, но дело в том, что территория, на которой был припаркован автомобиль, не относится к придомовой, а это значит, что КСК не ответственен за это дерево. Придомовой территорией считается место от трех до пяти метров перед домом и 70-80 сантиметров со стороны лоджий, – сообщили в КСК «РЭП».Владелец автомашины обратился в акимат Актау и к юристу, и намерен добиваться компенсации.