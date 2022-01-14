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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:52

Просмотров: 321

Упавшее дерево повредило автомобиль в Актау

Дерево упало на автомашину в 14 микрорайоне Актау. Владелец автотранспорта возмутился тем, что теперь за упавшее дерево никто не хочет взять ответственность.

Скрин видео
Владелец автомашины рассказал, что сразу после того, как произошел инцидент, вызвал сотрудников полиции.

- Упавшее дерево повредило в машине крыло, зеркало бокового вида тоже полностью разбито. На ремонт транспорта потребуется от 50 000 до 100 000 тысяч тенге, но главный вопрос: кто будет его оплачивать. Прибывшие сотрудники полиции сказали, что не знают, как оформить данное дело, мол, криминала в этом нет. В КСК сразу заявили, что дерево им не принадлежит и посоветовали обратиться в общество слепых, которое в прошлом году отвечало за сухостой, но и там ответили, что срок тендера у них истек в прошлом году, - рассказал Эдуард, владелец машины.

В КСК подтвердили слова Эдуарда.

- Да, к нам приходил участковый, но дело в том, что территория, на которой был припаркован автомобиль, не относится к придомовой, а это значит, что КСК не ответственен за это дерево. Придомовой территорией считается место от трех до пяти метров перед домом и 70-80 сантиметров со стороны лоджий, – сообщили в КСК «РЭП».

Владелец автомашины обратился в акимат Актау и к юристу, и намерен добиваться компенсации.



Упавшее дерево повредило автомобиль в Актау

Упавшее дерево повредило автомобиль в Актау

Упавшее дерево повредило автомобиль в Актау



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