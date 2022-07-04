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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Вчера, 21:09

Просмотров: 2802

Каспий обмелел! Причины проблемы с питьевой водой в Актау назвали, но легче не стало

В ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» рассказали, почему в ряде домов и районов города нет питьевой воды, или она подаётся с недостаточным давлением.

Фото из открытого источника
Как сообщили в ТОО «МАЭК-Казатомпром», на текущий момент предприятие отпускает на город и промзону 42-45 тысяч кубометров питьевой воды в сутки. Это на 7-10 тысяч кубов меньше производственной мощности. В МАЭКе назвали две причины: обмеление Каспия и ремонт одной из дистилляционной опреснительной установки (ДОУ).

- Из-за снижения уровня в водозаборном канале (обмеления Каспийского моря) наблюдается увеличение поступления ила и тины, которые снижают производительность опреснительных установок, повышение температуры морской воды также существенно снижает их производительность, - сообщили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».


На выходе от ЦУВС-3 на нижнюю зону города питьевая вода подаётся с давлением 5,5 кгс/см2, на верхнюю зону - 7,2 кгс/см2. Однако, как рассказали в ГКП «КЖСА», для потребителей некоторых микрорайонов Актау снижается давление воды. Это микрорайоны и дома, «питающиеся» от ЦУВС-4:

54 дом 12 микрорайона;
13 микрорайон;
здание «Казмортрансфлота»;
жилой массив «Самал-1» (24-51 участок), 34, 45, 46, 47, 50, 53, 54, 55, 70 дома, ЖК «Таншолпан», ЖК «Оазис», «Казтрансойл» в 15 микрорайоне;
дома в 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А,30, 31, 31А, 31Б, 32А, Б, В, 33, 34, 34А, 35 микрорайонах;
«Шыгыс-1, 2, 3»;
39, 40, 41, 44, 45 дома 27 микрорайона;
29А, 38, 39 микрорайоны.

Пока не будет закончен ремонт установки, вода по этим адресам подаётся по следующему графику, подчеркнули в ГКП «КЖСА».
«С 00:00 до 06:00 часов и с 10:00 до 17:00 часов будет снижено давление питьевой воды. Питьевая вода подаётся согласно графику с 06:00 до 10:00 часов и с 17:00 до 00:00 часов», - сообщили в ГКП «КЖСА».

Жители Актау жалуются на отсутствие питьевой воды и предполагают, что вместо жилых микрорайонов воду подают в отель «Rixos». В ТОО «МАЭК-Казатомпром» в очередной раз опровергли эту информацию.


- ТОО «МАЭК-Казатомпром» не осуществляет подачу питьевой воды на «Rixos» и другие туристические объекты, - сообщили в МАЭКе.


Ауктаусцы возмущены и утверждают, что подобные проблемы возникают регулярно.

- У нас постоянно отключают то электричество, до воду. Несколько дней назад мы часами сидели без электричества, да ещё и постоянные скачки напряжения и давления воды. А теперь сидим почти двое суток без питьевой воды! Это просто жуть какая-то! Приходится воду питьевую в магазинах покупать, чтобы от жажды не помереть, жарко же. Где находится программа президента по вступлению в топ-30 развитых стран? Мы, жители города Актау, ежемесячно оплачиваем ком. услуги. Почему правительство не предоставляет нам качественные коммунальные услуги? - возмутились горожане.




Ремонтные работы на ЦУВС-2 уже завершены, на данный момент восстанавливают режим подачи питьевой воды на город и ЦУВС-4. Об этом сообщила в Telegram-канале акима области пресс-служба МАЭКа.



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Комментарии ( 3 )

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 bake (Посетители) Вчера, 22:10
Можно ли узнать, кто подает питьевую воду в туристическую зону? Понимаю надо развивать, но местные не должны страдать.
 
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синдбад (Посетители) Вчера, 21:57
Forever Young,Можно ещё спеть:" толи ещё будет,ой=ё-ой.
 
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  • синдбад
 Forever Young (Посетители) Вчера, 21:47
не надо печалится вся жесть впереди!!!
 
 

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