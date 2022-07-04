Каспий обмелел! Причины проблемы с питьевой водой в Актау назвали, но легче не стало

- Из-за снижения уровня в водозаборном канале (обмеления Каспийского моря) наблюдается увеличение поступления ила и тины, которые снижают производительность опреснительных установок, повышение температуры морской воды также существенно снижает их производительность, - сообщили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».



- ТОО «МАЭК-Казатомпром» не осуществляет подачу питьевой воды на «Rixos» и другие туристические объекты, - сообщили в МАЭКе.

- У нас постоянно отключают то электричество, до воду. Несколько дней назад мы часами сидели без электричества, да ещё и постоянные скачки напряжения и давления воды. А теперь сидим почти двое суток без питьевой воды! Это просто жуть какая-то! Приходится воду питьевую в магазинах покупать, чтобы от жажды не помереть, жарко же. Где находится программа президента по вступлению в топ-30 развитых стран? Мы, жители города Актау, ежемесячно оплачиваем ком. услуги. Почему правительство не предоставляет нам качественные коммунальные услуги? - возмутились горожане.

Как сообщили в ТОО «МАЭК-Казатомпром», на текущий момент предприятие отпускает на город и промзону 42-45 тысяч кубометров питьевой воды в сутки. Это на 7-10 тысяч кубов меньше производственной мощности. В МАЭКе назвали две причины: обмеление Каспия и ремонт одной из дистилляционной опреснительной установки (ДОУ).На выходе от ЦУВС-3 на нижнюю зону города питьевая вода подаётся с давлением 5,5 кгс/см2, на верхнюю зону - 7,2 кгс/см2. Однако, как рассказали в ГКП «КЖСА», для потребителей некоторых микрорайонов Актау снижается давление воды. Это микрорайоны и дома, «питающиеся» от ЦУВС-4:54 дом 12 микрорайона;13 микрорайон;здание «Казмортрансфлота»;жилой массив «Самал-1» (24-51 участок), 34, 45, 46, 47, 50, 53, 54, 55, 70 дома, ЖК «Таншолпан», ЖК «Оазис», «Казтрансойл» в 15 микрорайоне;дома в 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А,30, 31, 31А, 31Б, 32А, Б, В, 33, 34, 34А, 35 микрорайонах;«Шыгыс-1, 2, 3»;39, 40, 41, 44, 45 дома 27 микрорайона;29А, 38, 39 микрорайоны.Пока не будет закончен ремонт установки, вода по этим адресам подаётся по следующему графику, подчеркнули в ГКП «КЖСА».«С 00:00 до 06:00 часов и с 10:00 до 17:00 часов будет снижено давление питьевой воды. Питьевая вода подаётся согласно графику с 06:00 до 10:00 часов и с 17:00 до 00:00 часов», - сообщили в ГКП «КЖСА».Жители Актау жалуются на отсутствие питьевой воды и предполагают, что вместо жилых микрорайонов воду подают в отель «Rixos». В ТОО «МАЭК-Казатомпром» в очередной раз опровергли эту информацию.Ауктаусцы возмущены и утверждают, что подобные проблемы возникают регулярно.Ремонтные работы на ЦУВС-2 уже завершены, на данный момент восстанавливают режим подачи питьевой воды на город и ЦУВС-4. Об этом сообщила в Telegram-канале акима области пресс-служба МАЭКа.