В Мангистау с начала года на воде спасли 20 человек

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По данным Нурлыбека Айжарыкова, с начала купального сезона в море утонули шесть человек. В основном это молодые люди, которые пренебрегли правилами безопасности.



- Во избежание несчастных случаев на воде с наступлением лета проводится постоянная агитационная работа с населением и, в первую очередь, непосредственно на пляжах. Профилактика проводится совместно с акиматами городов и районов области. С начала купального сезона установлены четыре запрещающих знака и девять стендов с указанием количества погибших и пострадавших на воде. Проведено 255 рейдов, распространено более восьми тысяч агитационных материалов с привлечением более тысячи волонтеров. С этой же целью организованы 2026 встреч с населением, 52 выступления по радио и 50 – на телевидении. Важная информация со статистикой погибших и правилами безопасности появляется на LED-мониторах железнодорожного вокзала и аэропорта, - рассказал Нурлыбек Айжарыков.



Он добавил, что в усиленном режиме спасатели работают в выходные и праздничные дни.