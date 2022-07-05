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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:27

Просмотров: 11

В Мангистау с начала года на воде спасли 20 человек

С начала года в Мангистауской области спасены 20 человек, есть среди них и дети. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил Нурлыбек Айжарыков, заместитель начальника ДЧС региона.

фото из открытых источников
По данным Нурлыбека Айжарыкова, с начала купального сезона в море утонули шесть человек. В основном это молодые люди, которые пренебрегли правилами безопасности.

- Во избежание несчастных случаев на воде с наступлением лета проводится постоянная агитационная работа с населением и, в первую очередь, непосредственно на пляжах. Профилактика проводится совместно с акиматами городов и районов области. С начала купального сезона установлены четыре запрещающих знака и девять стендов с указанием количества погибших и пострадавших на воде. Проведено 255 рейдов, распространено более восьми тысяч агитационных материалов с привлечением более тысячи волонтеров. С этой же целью организованы 2026 встреч с населением, 52 выступления по радио и 50 – на телевидении. Важная информация со статистикой погибших и правилами безопасности появляется на LED-мониторах железнодорожного вокзала и аэропорта, - рассказал Нурлыбек Айжарыков.

Он добавил, что в усиленном режиме спасатели работают в выходные и праздничные дни.



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