Превратили в проезжую часть: водители сносят ограждения на пляже Актау и ездят по тротуарам

Жительница Актау возмутилась тем, что водители, приехавшие на пляж в первый микрорайон Актау, заезжают на тротуар.- Когда здесь сделали тротуар, то поставили металлические ограждения, чтобы отдыхающие могли безопасно ходить по нему, но спустя время ограждения исчезли. Теперь идти по тротуару, кроме того, что небезопасно, еще и невозможно. Наглые водители заезжают на тротуар, не оставляя места пешеходам. Сюда приходят семьями, и из-за таких водителей люди вынуждены идти по проезжей части. Ну, приехал ты, ну оставь машину у расположенного рядом ресторана и иди пешком, – возмущается жительница Актау.По словам директора компании, которой передан пляж в доверительное управление, водители умудряются заезжать даже на песок.- Мы уже увеличили количество бетонных ограждений, потому что водители умудряются заезжать на песок. Они же сносят металлические ограждения. По ночам тут устраивают дрифт, несколько раз задевали фонарь освещения, сейчас он стоит искривленный. К одному из столбов установлена видеокамера, но она не работает. Однажды ситуация может обернуться несчастным случаем, - рассказал Руслан Сулейменов, директор ТОО «Mangistau Project».В акимате Актау прокомментировали ситуацию.- Сломанные ограждения мы неоднократно устанавливали заново, но водители продолжают их ломать. Мы не раз писали письма в полицию с просьбой включить видеокамеру, для того чтобы можно было устанавливать правонарушителей и применять к ним меры, однако нас до сих пор не услышали, - сообщили в акимате Актау.Редакция ожидает ответ от департамента полиции Мангистауской области.