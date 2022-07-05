В Жанаозене два человека заразились короновирусом

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По словам Асылбека Шарова, оба случая заражения выявлены во время прохождения больными медосмотра. Сейчас пациенты получают лечение. В других населенных пунктах области с 20 июня по 4 июля случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено.



- В области с 3 февраля 2021 года по 5 июля 2022 года первым компонентом вакцинированы 219 282 человека (56,5%), вторым компонентов - 214 231 человек (55,2%). Ревакцинированы 107 700 жителей региона, - рассказал Асылбек Шаров, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля.



Ревакцинация против коронавирусной инфекции проводится вакциной Comirnaty в 26 поликлиниках области.



Руководитель областного управления здравоохранения Аманбек Жумиров на брифинге добавил, что ревакцинации против коронавируса подлежат медицинские работники, сотрудники силовых структур, педагоги, люди старше 50 лет и другие категории граждан. Он призвал жителей области получить ревакцинацию.



- Любой гражданин РК в возрасте 12 лет и старше может получить вакцинацию или ревакцинацию с использованием вакцины «Comirnaty» (компания Pfizer). Не откладывайте вакцинацию и ревакцинацию, защитите себя и своих близких от коронавирусной инфекции и ее последствий, - заключил Аманбек Жумиров.