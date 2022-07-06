ТОО «МАЭК-Казатомпром»: Обмеление Каспия не влияет на работу опреснительных установок

Фото взято из открытого источника
По словам заместителя директора ГКП «КЖСА» Исляма Усенова, 3 июля в 17:20 на магистральном трубопроводе питьевой воды, проходящем от центрального узла водоснабжения-4 (ЦУВС-4), произошел порыв, в результате которого под ограничение попали следующие микрорайоны:
1) 54 дом в 12 мкр.;
2) 14 мкр., здание «Казмортрансфлот»;
3) 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 30, 31, 31А, 31Б, 32,А,Б,В, 33, 34, 34А, 35 микрорайоны;
4) «Шыгыс»-1,2,3;
5) дома 39, 40, 41, 44, 45 в 27 микрорайоне;
6) 29А, 38, 39 микрорайоны, «Самал» 2, R-1.
В пресс-службе «МАЭКа» уточнили, что 4 июля с 10 утра до (предположительно) 14:00 часов планировалось снижение давления питьевой воды в связи с ремонтными работами на ЦУВС-2 (центральном узле водоснабжения) на нижнюю и верхнюю зону города (микрорайоны, запитанные от ЦУВС-3). В 11:48 этого же дня «МАЭК» завершил ремонтные работы на ЦУВС-2.
На данный момент все опреснительные установки ТОО «МАЭК-Казатомпром» работают в штатном режиме, отметили представители предприятия. Питьевая вода подается без ограничений. На текущий момент энергокомбинат отпускает потребителям до 52 тысяч кубических метров питьевой воды в сутки согласно располагаемой мощности предприятия.
В ТОО также рассказали, что в связи со снижением уровня воды в водозаборном канале ТЭЦ-1 в настоящее время проводятся дноуглубительные работы на водозаборном канале, предназначенном для подачи морской воды на технологические нужды ТЭЦ-1 и для проекта по расширению мощностей ТОО «Опреснительный завод «Каспий» в части приготовления питьевой воды.
Напомним, ранее жители Актау пожаловались на отсутствие питьевой воды и на необходимость получать ее из водовозок.
1) 54 дом в 12 мкр.;
2) 14 мкр., здание «Казмортрансфлот»;
3) 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 30, 31, 31А, 31Б, 32,А,Б,В, 33, 34, 34А, 35 микрорайоны;
4) «Шыгыс»-1,2,3;
5) дома 39, 40, 41, 44, 45 в 27 микрорайоне;
6) 29А, 38, 39 микрорайоны, «Самал» 2, R-1.
- Данный порыв был устранен в ночь с 3 на 4 июля в 3:00 часов ночи и трубопровод питьевой воды был поставлен на заполнение, к 6 часам утра водоснабжение по вышеуказанным микрорайонам было возобновлено, - рассказал представитель ГКП «КЖСА».
В пресс-службе «МАЭКа» уточнили, что 4 июля с 10 утра до (предположительно) 14:00 часов планировалось снижение давления питьевой воды в связи с ремонтными работами на ЦУВС-2 (центральном узле водоснабжения) на нижнюю и верхнюю зону города (микрорайоны, запитанные от ЦУВС-3). В 11:48 этого же дня «МАЭК» завершил ремонтные работы на ЦУВС-2.
- На сегодняшний день ограничений с нашей стороны нет. «МАЭКа» является производителем воды, которая направляется на ЦУВСы, откуда воду для потребителей распределяет ГКП «КЖСА», - подчеркнули в пресс-службе «МАЭКа».
На данный момент все опреснительные установки ТОО «МАЭК-Казатомпром» работают в штатном режиме, отметили представители предприятия. Питьевая вода подается без ограничений. На текущий момент энергокомбинат отпускает потребителям до 52 тысяч кубических метров питьевой воды в сутки согласно располагаемой мощности предприятия.
В ТОО также рассказали, что в связи со снижением уровня воды в водозаборном канале ТЭЦ-1 в настоящее время проводятся дноуглубительные работы на водозаборном канале, предназначенном для подачи морской воды на технологические нужды ТЭЦ-1 и для проекта по расширению мощностей ТОО «Опреснительный завод «Каспий» в части приготовления питьевой воды.
Напомним, ранее жители Актау пожаловались на отсутствие питьевой воды и на необходимость получать ее из водовозок.
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