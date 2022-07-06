ТОО «МАЭК-Казатомпром»: Обмеление Каспия не влияет на работу опреснительных установок

- Данный порыв был устранен в ночь с 3 на 4 июля в 3:00 часов ночи и трубопровод питьевой воды был поставлен на заполнение, к 6 часам утра водоснабжение по вышеуказанным микрорайонам было возобновлено, - рассказал представитель ГКП «КЖСА».



- На сегодняшний день ограничений с нашей стороны нет. «МАЭКа» является производителем воды, которая направляется на ЦУВСы, откуда воду для потребителей распределяет ГКП «КЖСА», - подчеркнули в пресс-службе «МАЭКа».