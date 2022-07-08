Площадки для забоя скота определили в Мангистау

Фото с сайта almaty.tv
В период празднования религиозного праздника Курбан-айт с 9 июля забой сельскохозяйственных животных будет производиться по нижеперечисленным адресам:
Актау: Приозерный 2, №37/1, 29А микрорайон, №118/2, промзона 68/3, Приозерный-3, 31/1
Мунайлинский район: село Мангистау, промзона 6, 32 дом, село Баянды, промзона 1, 82 дом, село Баскудык ауылы, промзона 3, 5/8 дом
Жанаозен: район промзоны №3 и №6, микрорайон Мерей, улица Аль-фараби, дом 130 «б», микрорайон Шанырак
Бейнеу: промзона №1
Ранее имам мангистауской мечети объяснил, как можно принести жертвоприношение онлайн. По его словам, жертвоприношение на Курбан-айт в этом году можно будет принести в офлайн формате и онлайн через сайт «Qurban2022.kz».
Кроме того, стало известно, что на Курбан-айт общественный транспорт в Мангистауской области будет перевозить пассажиров бесплатно.
Актау: Приозерный 2, №37/1, 29А микрорайон, №118/2, промзона 68/3, Приозерный-3, 31/1
Мунайлинский район: село Мангистау, промзона 6, 32 дом, село Баянды, промзона 1, 82 дом, село Баскудык ауылы, промзона 3, 5/8 дом
Жанаозен: район промзоны №3 и №6, микрорайон Мерей, улица Аль-фараби, дом 130 «б», микрорайон Шанырак
Бейнеу: промзона №1
Ранее имам мангистауской мечети объяснил, как можно принести жертвоприношение онлайн. По его словам, жертвоприношение на Курбан-айт в этом году можно будет принести в офлайн формате и онлайн через сайт «Qurban2022.kz».
Кроме того, стало известно, что на Курбан-айт общественный транспорт в Мангистауской области будет перевозить пассажиров бесплатно.
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