Жители Актау жалуются на отключение питьевой воды

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Жители Актау жалуются на полное отсутствие питьевой воды в квартирах.



- Живу в 8 микрорайоне, с утра нет питьевой воды, технической у нас нет. Ни в туалет не сходить, ни еду не приготовить. Сколько уже можно, - рассказала жительница города.



С такой же проблемой столкнулись и жители 7 микрорайона Актау.



По сообщениям горожан, перебои с подачей воды наблюдаются и в других микрорайонах.



- Напор воды слабый, горячая вода идёт как холодная, детей не искупать, когда уже решится вопрос с водоснабжением в нашем городе, - добавила жительница Актау.



В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что отключение воды связано с аварийными работами на магистральном трубопроводе. Под ограничение попали 6, 7, 8, 14, 15 микрорайоны. Воды не будет до 18:00.