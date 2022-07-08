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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:06

Просмотров: 1449

Жители Актау жалуются на отключение питьевой воды

В редакцию Lada.kz поступают жалобы на проблемы с водоснабжением в квартирах горожан.

Иллюстративное фото
Жители Актау жалуются на полное отсутствие питьевой воды в квартирах.

- Живу в 8 микрорайоне, с утра нет питьевой воды, технической у нас нет. Ни в туалет не сходить, ни еду не приготовить. Сколько уже можно, - рассказала жительница города.

С такой же проблемой столкнулись и жители 7 микрорайона Актау.

По сообщениям горожан, перебои с подачей воды наблюдаются и в других микрорайонах.

- Напор воды слабый, горячая вода идёт как холодная, детей не искупать, когда уже решится вопрос с водоснабжением в нашем городе, - добавила жительница Актау.

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что отключение воды связано с аварийными работами на магистральном трубопроводе. Под ограничение попали 6, 7, 8, 14, 15 микрорайоны. Воды не будет до 18:00.



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Комментарии ( 6 )

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  • ЁмоЁ
 Имярек (Посетители) Сегодня, 19:24
на автомойках давление нормальное,отключайте всех у кто не полного цикла фильтрации воды

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 glu-info (Посетители) Сегодня, 19:12
Восстановите проектные схемы (кто давал разрешение на изменение проекта?) и питьевой воды будет в избытке!!!
А как быть с новостройками где тех.вода вообще не предусмотрена и стоят насосы?
 
-1
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 kolu411 (Посетители) Сегодня, 18:40
Bass66,
А у нас в доме где живу большинством голосов решили отказаться от технической воды и отрезали на весь дом. Тоже считаю что какахи питьевой смывать кощунство! Как в этой ситуации быть?
P.S. Не владелец квартиры. :(
 
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 motor (Посетители) Сегодня, 18:21
Есть идея развития своебразного экстримального туризма в регионе т.е. город без воды, только у нас и нигде больше в мире! Вау!!
 
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 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 18:13
Цитата: Bass66
Большинство жителей в городе используют питьевую воду вместо технической, вот вам и дефицит!


ну со сливного бочка воду не сольёшь)

З.Ы. лично в туалете оставил техводу.
 
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Bass66 (Посетители) Сегодня, 17:44
с утра нет питьевой воды, технической у нас нет.

В этом то и причина нехватки питьевой воды!
Воду, предназначенную для питья, сливают в унитаз! Большинство жителей в городе используют питьевую воду вместо технической, вот вам и дефицит!
Восстановите проектные схемы (кто давал разрешение на изменение проекта?) и питьевой воды будет в избытке!!!
 
 

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