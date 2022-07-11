Самолёт Москва – Актау развернули в воздухе после часа полёта

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По данным российского телеканала, лайнер вылетел из Шереметьево в 12:00 (14:00 по времени Актау), однако затем вернулся обратно.



Пассажирка рейса рассказала, что у трапа стояла Скорая и полиция.







На данный момент, судя по информации аэропорта Шереметьево, рейс выполняла авиакомпания «Россия», и самолёт уже прибыл в Актау.