Самолёт Москва – Актау развернули в воздухе после часа полёта

Фото Википедия/TravelingOtter
По данным российского телеканала, лайнер вылетел из Шереметьево в 12:00 (14:00 по времени Актау), однако затем вернулся обратно.
Пассажирка рейса рассказала, что у трапа стояла Скорая и полиция.
На данный момент, судя по информации аэропорта Шереметьево, рейс выполняла авиакомпания «Россия», и самолёт уже прибыл в Актау.
Пассажирка рейса рассказала, что у трапа стояла Скорая и полиция.
На данный момент, судя по информации аэропорта Шереметьево, рейс выполняла авиакомпания «Россия», и самолёт уже прибыл в Актау.
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