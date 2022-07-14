Особая акция по продаже сахара в Жанаозене возмутила казахстанцев

Фото: Facebook/azamat.sarsenbaev
- Сахар продают лишь тем, кто сделает покупку на 2 тыс. тенге минимум, – гласит подпись к фотографии.
На «специальное предложение» продавцов отреагировали акимате города.
По данным ведомства, владелец только что открывшегося супермаркета организовал акцию по привлечению покупателей.
- Сахар, купленный по оптовой цене (от 680 тенге), владелец продавал по 500 тенге за кг. По правилам акции, каждый покупатель должен был совершить покупку на сумму свыше двух тысяч тенге. Магазин посетили представители акимата и разъяснили предпринимателю раздел закона о защите прав потребителей. В результате владелец остановил акцию,- сообщила пресс-служба акимата Жанаозена.
Оставьте свой комментарий первым.