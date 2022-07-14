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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:54

Просмотров: 915

Особая акция по продаже сахара в Жанаозене возмутила казахстанцев

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев на странице в социальных сетях поделился фотографией из одного магазина в Жанаозене. На кадрах пакеты с сахаром и табличка с предупреждением: социально значимый продукт можно купить, оставив в магазине две тысячи тенге, сообщает Zakon.kz.

Фото: Facebook/azamat.sarsenbaev
Особая акция по продаже сахара в Жанаозене возмутила казахстанцев


- Сахар продают лишь тем, кто сделает покупку на 2 тыс. тенге минимум, – гласит подпись к фотографии.

На «специальное предложение» продавцов отреагировали акимате города.

По данным ведомства, владелец только что открывшегося супермаркета организовал акцию по привлечению покупателей.

- Сахар, купленный по оптовой цене (от 680 тенге), владелец продавал по 500 тенге за кг. По правилам акции, каждый покупатель должен был совершить покупку на сумму свыше двух тысяч тенге. Магазин посетили представители акимата и разъяснили предпринимателю раздел закона о защите прав потребителей. В результате владелец остановил акцию,- сообщила пресс-служба акимата Жанаозена.



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