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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 15:05

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«От неё и кишечная инфекция может быть»: На питьевую воду жёлтого цвета жалуются жители Актау

Из кранов жителей Актау вместо чистой течёт ржавая питьевая вода, пользоваться которой, по словам людей, просто невозможно. Жители говорят, что жёлтого цвета вода идёт далеко не в первый раз. В пресс-службе «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что начали по данному факту расследование.

Кадр видео
В редакцию Lada.kz поступают жалобы на грязную питьевую воду, которая течёт из кранов жителей Актау.

- Сейчас в городе прямо уже чуть ли не эпидемия поднимается желудочно-кишечных заболеваний. Понятно, что сезон арбузов, но нельзя исключать и такую воду. Она идёт жёлтого цвета. В нашем доме почти все пишут, что вода идёт грязной, и они все болеют, - жалуются жители 24 дома в 7 микрорайоне.

Жительница 7 микрорайона выложила в Сеть видео с водой грязного цвета, которая идёт из крана в её квартире.

- Потрясающе, 13 июля 23:10, вот такая вода течёт у нас, сейчас я включу воду питьевую. Вот это течёт питьевая вода. Вот такая красота, зато напор есть. Пользуйтесь на здоровье, кто хочет. Берегите себя и своих близних. Такая вот она течёт. Всем, по моему, наплевать, что люди пьют. Вот именно так. А это горячая вода, которая тоже идёт грязная. Пить такую воду просто невыносимо, - говорит жительница Актау.

Как сообщили в «КЖСА» и департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области, в этом году к ним не поступало жалоб по поводу качества воды. В КЖСА также сообщили, что начали анализ режима работы сетей и выявление отклонений от нормы.




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