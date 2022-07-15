«От неё и кишечная инфекция может быть»: На питьевую воду жёлтого цвета жалуются жители Актау

В редакцию Lada.kz поступают жалобы на грязную питьевую воду, которая течёт из кранов жителей Актау.- Сейчас в городе прямо уже чуть ли не эпидемия поднимается желудочно-кишечных заболеваний. Понятно, что сезон арбузов, но нельзя исключать и такую воду. Она идёт жёлтого цвета. В нашем доме почти все пишут, что вода идёт грязной, и они все болеют, - жалуются жители 24 дома в 7 микрорайоне.Жительница 7 микрорайона выложила в Сеть видео с водой грязного цвета, которая идёт из крана в её квартире.- Потрясающе, 13 июля 23:10, вот такая вода течёт у нас, сейчас я включу воду питьевую. Вот это течёт питьевая вода. Вот такая красота, зато напор есть. Пользуйтесь на здоровье, кто хочет. Берегите себя и своих близних. Такая вот она течёт. Всем, по моему, наплевать, что люди пьют. Вот именно так. А это горячая вода, которая тоже идёт грязная. Пить такую воду просто невыносимо, - говорит жительница Актау.Как сообщили в «КЖСА» и департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области, в этом году к ним не поступало жалоб по поводу качества воды. В КЖСА также сообщили, что начали анализ режима работы сетей и выявление отклонений от нормы.