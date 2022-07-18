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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 16:47

Просмотров: 96

Уже разваливается: жители новостройки в Актау недовольны качеством своего дома

В Актау собственники квартир жилого комплекса «Aktau Plaza», построенного в 17 микрорайоне, возмущены качеством строительства. Дом сдали в эксплуатацию в 2020 году, а он, по словам людей, уже рассыпается. Жильцы жалуются: приходится жить в страхе, что лифт может упасть, а дети вынуждены играть на завалах строительного мусора.

Фото жительницы дома
По словам людей, в их доме лифт работает с перебоями, а канализационные люки сломаны. Спуск в подвал, который надо засыпать, частично завален грудой строительного мусора. Пожарные щитки на этажах пустуют, отсутствует пандус и озеленение. Застройщик объясняет: дом еще не передан в ОСИ (объединение собственников имущества).


- Это катастрофа! У нас оказались крайне недобросовестные застройщики - ЖСК «Шеркала». Причем, трое исчезли как только собрали с нас деньги якобы на доработки. Они где-то воздвигают новый дом. И уже заранее жаль жильцов этого дома. Остался Даулетияров Серик, который кормит обещаниями, но мало что делает. Мы боимся заходить в лифт, потому что боимся, что он упадет, как в прошлом году. Есть спуск в подвал, который надо засыпать, сейчас это место травмоопасно для детей. Озеленения вообще никакого. Детская площадка крохотная и не рассчитана на большое количество ребят, - рассказали жильцы.


Люди говорят, что у них уже был случай в прошлом году, когда лифт сорвался вниз вместе с жильцами, которые находились внутри. Но застройщик заверяет, что лифт не упал, а спустился в подвал из-за перегруза. Людей вошло в кабину слишком много и лифт автоматически спустился вниз. По словам застройщика, подъёмник работает с перебоями из-за недобросовестных монтажников компании «Актау лифт». Подрядчик также винит в сбоях и детей жильцов, которые играют с приборной панелью.

- Лифты турецкие, очень хорошие, я сам в таких ездил. Я их заказывал у компании «Актау лифт», они сказали, что монтажники приедут из Алматы, хорошо установят, но они установили плохо. Тросы не выдерживают, жильцы сами виноваты, даже в беседах сами писали, что дети бегают, на кнопки постоянно нажимают, пинают, люди битком набиваются в кабину. А лифт такого не выдерживает и спускается. И в прошлый раз лифт не упал, а спустился из-за перегруза. Люди сами ломают свое имущество, а мы должны ремонтировать?, - утверждает застройщик.


По словам жильцов, застройщик систематически обещает исправить все недочеты, но обещания не выполняет.

- Все меняется только в худшую сторону. Спуск в подвал засыпан наполовину строительным мусором, а подъезд к нему Серик перекрыл воротами без забора. На сломанную крышку канализационного люка положили два кирпича. Пожарные щитки все также стоят пустыми, а пандус не привезли, хотя, по утверждению застройщика, на складе всё это есть, - говорят жильцы.

Но застройщик говорит, что усугубляют ситуацию сами жильцы.

- Пожарных шлангов нет, потому что я боюсь, что их украдут. Они лежат на складе, я их могу привезти хоть сейчас, но в этом доме наркоманы и алкоголики могут их украсть. Там стройка рядом идет, грузовозы сломали люки и брусчатку. Я хотел починить люки сегодня, но уже поздно было, все магазины закрыты, но если я этот люк поставлю, его снова сломают, а мне это все за свои деньги снова ставить придется. Я жду, когда мне деньги придут и тогда я все поставлю, - сказал Серик Даулетияров.


Уже разваливается: жители новостройки в Актау недовольны качеством своего дома

Фото жительницы дома


Помимо этого, жильцы жалуются, что у их дома до сих пор нет названия. А входные двери, как говорят люди, настолько хрупкие, что при сильном ветре одну из них снесло.

- Асфальт перед домом выложен неправильно, во время дождя там собираются лужи, пройти невозможно. Вход в подвал и на крышу всегда открыт, поэтому туда свободно может зайти кто угодно, в том числе и наркоманы. Люди неоднократно просили поставить решётки. Все это застройщики тоже обещали починить и установить. Но все осталось по-прежнему, - говорят жильцы дома.
Уже разваливается: жители новостройки в Актау недовольны качеством своего дома

Фото жительницы дома


Застройщик уверен, что люди на него просто наговаривают.

- Название дома я закажу. Не знаю, что их не устраивает в двери... Хорошая дверь, мы ее заказывали не в фирме, а попросили частного сварщика, который все прекрасно сделал и мы ее установили. Просто жильцы сами все ломают, относятся небрежно, пинают двери. У нас же регион ветреный, дверь придерживать надо, чтобы она не улетала и не ломалась, - сказал застройщик.


Жильцы планируют написать на застройщика заявления в прокуратуру, в акимат и департамент по управлению земельными ресурсами Мангистауской области.
Напомним, что в жилом комплексе «Aktau Plaza» в 17 микрорайоне 25 сентября лифт с людьми с первого этажа провалился в шахту.



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Комментарии ( 1 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:50
Застройщик объясняет: дом еще не передан в ОСИ


а разве в передачу в ОСИ входят завал после строки?
 
 

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