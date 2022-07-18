Уже разваливается: жители новостройки в Актау недовольны качеством своего дома



- Это катастрофа! У нас оказались крайне недобросовестные застройщики - ЖСК «Шеркала». Причем, трое исчезли как только собрали с нас деньги якобы на доработки. Они где-то воздвигают новый дом. И уже заранее жаль жильцов этого дома. Остался Даулетияров Серик, который кормит обещаниями, но мало что делает. Мы боимся заходить в лифт, потому что боимся, что он упадет, как в прошлом году. Есть спуск в подвал, который надо засыпать, сейчас это место травмоопасно для детей. Озеленения вообще никакого. Детская площадка крохотная и не рассчитана на большое количество ребят, - рассказали жильцы.

- Лифты турецкие, очень хорошие, я сам в таких ездил. Я их заказывал у компании «Актау лифт», они сказали, что монтажники приедут из Алматы, хорошо установят, но они установили плохо. Тросы не выдерживают, жильцы сами виноваты, даже в беседах сами писали, что дети бегают, на кнопки постоянно нажимают, пинают, люди битком набиваются в кабину. А лифт такого не выдерживает и спускается. И в прошлый раз лифт не упал, а спустился из-за перегруза. Люди сами ломают свое имущество, а мы должны ремонтировать?, - утверждает застройщик.

- Пожарных шлангов нет, потому что я боюсь, что их украдут. Они лежат на складе, я их могу привезти хоть сейчас, но в этом доме наркоманы и алкоголики могут их украсть. Там стройка рядом идет, грузовозы сломали люки и брусчатку. Я хотел починить люки сегодня, но уже поздно было, все магазины закрыты, но если я этот люк поставлю, его снова сломают, а мне это все за свои деньги снова ставить придется. Я жду, когда мне деньги придут и тогда я все поставлю, - сказал Серик Даулетияров.





Фото жительницы дома

Фото жительницы дома



- Название дома я закажу. Не знаю, что их не устраивает в двери... Хорошая дверь, мы ее заказывали не в фирме, а попросили частного сварщика, который все прекрасно сделал и мы ее установили. Просто жильцы сами все ломают, относятся небрежно, пинают двери. У нас же регион ветреный, дверь придерживать надо, чтобы она не улетала и не ломалась, - сказал застройщик.