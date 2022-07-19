«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 19 Июля
+35...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 480.36 KZT
  • €1 = 491.89 KZT
  • 1 RUB = 8.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 17:47

Просмотров: 581

По каким телефонным номерам можно вызвать Скорую помощь в Актау

В управлении здравоохранения Мангистауской области прокомментировали жалобу жителя на работу саll-центра Скорой помощи и сообщили актуальные номера телефонов call-центров служб Скорой медицинской помощи.

Фото из открытого источника
Мангистауская областная станция скорой и неотложной медицинской помощи принимает вызовы по номеру «103». Все звонки поступают посредством программы «Көмек».

- Указанный Вами номер 31-75-55 не зарегистрирован в диспетчерской службе, так как является номером старого Cаll-центра, использованный при автоматизированной программе «Адис». Переход с программы «Адис» на «Көмек» был в марте месяце 2021 года. На данный момент номер сall-центра 42-43-41. Для дальнейшего разбора данного случая просим Вас указать номер телефона, с которого были произведены звонки на пульт «103», так как в программе имеется запись всех звонков, - сообщили в ведомстве.

Напомним, 18 июля житель Актау сообщил, что его жене стало плохо и он пытался вызвать Скорую помощь. Но в экстренной службе длительное время не поднимали трубку, и мужчина усомнился в правильности набранного номера.

На сегодняшний день вызвать Скорую помощь можно по номерам двух телефонов: 42-43-41 или 103.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
uzcepilov (Посетители) Сегодня, 19:02
"Указанный Вами номер 31-75-55 не зарегистрирован в диспетчерской службе, так как является номером старого Cаll-центра" - вы это серьёзно? Но ведь в материале ещё фигурировал номер 103, по которому тоже не было ответа! И в конце- концов, кто должен доносить до населения новые номера новых Cаll-центров??? Не говоря уже о том, в какое информационное время мы живем, не умеете пользоваться средствами коммуникаций? Тогда на каждой остановке расклейте информацию. А то получается, что время идет, а "спасение утопающих, так и остается, делом самих утопающих".
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика