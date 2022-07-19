По каким телефонным номерам можно вызвать Скорую помощь в Актау

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Мангистауская областная станция скорой и неотложной медицинской помощи принимает вызовы по номеру «103». Все звонки поступают посредством программы «Көмек».
- Указанный Вами номер 31-75-55 не зарегистрирован в диспетчерской службе, так как является номером старого Cаll-центра, использованный при автоматизированной программе «Адис». Переход с программы «Адис» на «Көмек» был в марте месяце 2021 года. На данный момент номер сall-центра 42-43-41. Для дальнейшего разбора данного случая просим Вас указать номер телефона, с которого были произведены звонки на пульт «103», так как в программе имеется запись всех звонков, - сообщили в ведомстве.
Напомним, 18 июля житель Актау сообщил, что его жене стало плохо и он пытался вызвать Скорую помощь. Но в экстренной службе длительное время не поднимали трубку, и мужчина усомнился в правильности набранного номера.
На сегодняшний день вызвать Скорую помощь можно по номерам двух телефонов: 42-43-41 или 103.
- Указанный Вами номер 31-75-55 не зарегистрирован в диспетчерской службе, так как является номером старого Cаll-центра, использованный при автоматизированной программе «Адис». Переход с программы «Адис» на «Көмек» был в марте месяце 2021 года. На данный момент номер сall-центра 42-43-41. Для дальнейшего разбора данного случая просим Вас указать номер телефона, с которого были произведены звонки на пульт «103», так как в программе имеется запись всех звонков, - сообщили в ведомстве.
Напомним, 18 июля житель Актау сообщил, что его жене стало плохо и он пытался вызвать Скорую помощь. Но в экстренной службе длительное время не поднимали трубку, и мужчина усомнился в правильности набранного номера.
На сегодняшний день вызвать Скорую помощь можно по номерам двух телефонов: 42-43-41 или 103.