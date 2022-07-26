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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 11:04

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Жители села в Мангистау уже четыре года живут без питьевой воды

Часть жителей села Атамекен в Мангистауской области из-за проблем с водоснабжением уже четвертый год вынуждена обходиться без регулярной подачи воды. Сельчане направили обращение к акимам района и области. По словам людей, напора воды, которая подается на их улицы, катастрофически не хватает, что вынуждает их покупать воду в бочках по завышенной цене. Гибнут растения, но чиновники говорят, что вода подается по графику, чтобы обеспечить и другие населенные пункты.

Фото взято из открытого источника
Жители нескольких сел и сельских округов Мунайлинского района пожаловались на то, что им приходится выживать в условиях ограниченной подачи воды в сильную жару. Живительной влаги не хватает даже людям, не говоря о растениях, которые, по словам жителей, уже практически погибли. Сельчане жалуются – высохло все. Люди говорят, воду им должны отпускать по специальным талонам, но зачастую им ее не продают, поэтому приходится закупать ее по высоким ценам.



Видео жителей села Шагала.


- У нас на улице Мирас нет воды четвертый год, а на всех других улицах нашего общества Арман вода идёт через день. Мы покупаем шесть с половиной кубов за 7000 тенге, ее хватает на полторы-две недели, везде экономим, огород погибает, деревья сохнут, так невозможно жить, - пожаловались жители села Атамекен.

Сельчане говорят, что они неоднократно обращались к акимам района и области с просьбой решить проблему с водоснабжением.

- Не раз обращались в акимат, но они только обещают. В очередной раз 11 июля мы собрали подписи, написали заявление и отнесли в акимат. На следующий день приехали замакима и техник. Обещали давать воду по графику в понедельник и среду, но дали в среду на 40 минут и даже 200 литров не набралось. Сегодня у нас по расписанию должны были дать воду. Позвонили технику и замакиму. Но нам сказали, что воды мало и ее дадут в «Химик», потому что там две недели нет воды. Но сегодня в нашем обществе на других улицах шла вода, а у нас, как всегда, нет, - рассказали сельчане.


Видео жителей села Шагала.


В пресс-службе аппарата акима сельского округа Атамекен сообщили, что на данный момент в сельский округ подается 2600-2700 кубометров воды в сутки от опреснительного завода «Каспий». Для обеспечения питьевой водой на два часа в сутки необходимо 5500 кубометров. В связи с низким объемом питьевой воды и увеличением водопотребления в летний период, она распределяется среди жителей по графику на каждый день недели.



Видео жителей села Шагала.


- В жилой массив Арман на улицу Мирас вода предоставляется каждый понедельник и среду с 10.00 до 12.30 и, сейчас вода идет по трубопроводам. Так как в летний период все жители много используют воду, то домам, находящимся в конце улице, может не хватать воды. Если в некоторые дома питьевая вода не поступает по трубопроводу, им нужно заказать водовоз, стоимость талона на 4,2 кубических метра - 2200 тенге, - сообщили в акимате.

Атамекен - не единственное село, в котором есть проблемы с водой. В редакцию регулярно приходят жалобы из других населенных пунктов области.

- Мы, жители Шагалы (Заозерный), в прошлом году проводили собрание, было телевидение. Сам аким обещал, что через неделю проблема воды будет урегулирована, но прошёл уже год, и ничего не изменилось. Месяц назад мы собрали подписи, также звали акимат, снова одни обещания, а воды нет. Соседи у меня просят сделать хоть что-нибудь. Говорят: «мы не можем уже без воды». Даже капли ни капают. Не знаем, что уже делать, - жалуются люди.

Жители села Сайын Шапагатов мучаются не только от нехватки воды, но и от перебоев электричества.

- У нас в селе постоянно проблемы со светом и водой. Если будет ветер или пойдет дождь, автоматически выключается свет, причина - слабая коммуникация, падают столбы. Света нет - значит нет интернета, связи, у некоторых дома насосы, моторы стоят. Зимой вообще сложно тем, у кого нет газа, и они сидят на электрической плите. То есть, проблема уже продолжается несколько лет, были собрания, но не видим результат, - жалуются сельчане.

Вместе с тем чиновники заверили, что принимают необходимые меры для решения проблемы.

- До конца года продолжатся работы по увеличению мощности опреснительного завода «Каспий» с 20 тысяч кубометров до 40 тысяч кубометров. Эти работы планируется завершить до конца года. После этого ожидаем, что объем питьевой воды увеличится, - сказали в администрации сельского округа Атамекен.

Напомним, жители Мангистау регулярно жалуются на полное отсутствие питьевой воды.



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