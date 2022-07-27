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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 12:49

Просмотров: 313

Больше 43 тысяч зелёных насаждений погибли в Актау за пять лет

За пять последних лет в Актау из-за недостаточности полива погибли более пяти тысяч деревьев и 38 тысяч кустарников. Руководитель компании, которая выиграла конкурс на озеленение, Айбек Ерболеков и заместитель акима Актау Алпысбай Таубаев на пресс-конференции рассказали, как сейчас решаются вопросы озеленения в городе.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Как сообщили участники пресс-конференции, в настоящее время компания ТОО «Green City Aktau» занимается содержанием зелёных насаждений, а именно, поливом внутри и по периметру микрорайонов, обрезкой сухостоя, рыхлением почвы, химической обработкой деревьев. Помимо этого компания проводит пропитку почвы витаминами, посадку саженцев деревьев, кустарников, роз и однолетних цветов. В обязанности ТОО также входит ремонт поливочного трубопровода, установка и содержание трубопровода.

Новая компания заключает договоры с КСК и ОСИ, которые теперь самостоятельно будут поливать растения внутри своих микрорайонов. Из 78 КСК договоры заключили 25 кооперативов. Расходы на воду и зарплату сотрудников по поливу будет возмещать им компания, с которой акимат заключил договор на пять лет, то есть ТОО «Green City Aktau».

В остальных микрорайонах деревья будут поливать с помощью водовозов. Сейчас их 26, а завтра, как обещают в компании, на линию выйдут ещё десять машин. По плану старые деревья будут поливать 18 раз за сезон. То есть три раза в месяц, а молодые саженцы и цветы – раз в неделю.

- Сотрудниками отдела ЖКХ города Актау каждый день проверяется качество полива. За каждой бригадой закрепили наблюдателя. На озеленение города выделено 7 миллиардов тенге на пять лет, - рассказал заместитель акима города Алпысбай Таубаев.

На сегодняшний день в компании, по данным её директора, имеются около 115 озеленителей, 26 водовозов, семь грузо-пассажирских машин. По сообщению Айбека Ерболекова, три водовоза рассчитаны на микрорайон, полив осуществляется по графику.

Жители Актау постоянно жалуются на отсутствие полива и плохой уход за зелёными насаждениями. В акимате уверены, что ситуация изменится. И говорят, что последние годы акимат заключал договоры с разными организациями лиц с ограниченными возможностями. Но после многочисленных жалоб на их работу чиновники заключили договор с частной компанией на ближайшие пять лет.

- Сейчас в городе 67 тысяч лиственных деревьев, пять тысяч хвойных и 162 тысячи кустов бирючины. За пять лет, пока озеленение находилось в конкурентной среде, погибли 38 тысяч кустов и более пяти тысяч деревьев, 600 из них погибли из-за жуков–короедов, остальные – из-за недостаточного полива, - сказал на брифинге Алпысбай Таубаев, заместитель акима Актау.


По словам участников конференции, по периметру микрорайонов и вдоль центральной дороги ремонтируют и заменяют поливную систему. Всего должны установить 120 километров трубопровода. В прошлом году заменили 40 километров, с начала нынешнего года ещё 15 километров. Воду для полива планируют брать из родника.

- На одно дерево при поливе уходит примерно 60-80 литров воды. Бригады работают с 07:00 до 19:00. Ответственные лица контролируют качество работ. Нам неоднократно поступали жалобы от жителей на выборочный полив и спил сухостоя. Мы не так давно провели комиссию, в результате которой были уволены недобросовестные сотрудники. До этого было 40 водовозов, мы с ними расторгли контракты. Сейчас мы планируем использовать для полива воду из родника в первом микрорайоне. Сейчас на пунктах подачи воды ведутся работы по наладке, - отметил руководитель ТОО «Green City Aktau» Айбек Ерболеков.

Напомним, 2 июля власти города Актау подписали договор с компанией ТОО «Green City Aktau». Эта фирма будет пять лет получать деньги из бюджета на озеленение Актау.



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Комментарии ( 2 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 13:34
кто знает их контакты? не могу найти. помогите пжл
 
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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:20
Даже комментировать не хочется эти бредни и сказки...Всем и так понятно из за чего погибли и продолжают гибнуть деревья-из за скотского и преступного отношения к вопросам озеленения...Конец лета через месяц- а они все планируют и обещают...
 
 

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