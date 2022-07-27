Больше 43 тысяч зелёных насаждений погибли в Актау за пять лет

- Сотрудниками отдела ЖКХ города Актау каждый день проверяется качество полива. За каждой бригадой закрепили наблюдателя. На озеленение города выделено 7 миллиардов тенге на пять лет, - рассказал заместитель акима города Алпысбай Таубаев.



- Сейчас в городе 67 тысяч лиственных деревьев, пять тысяч хвойных и 162 тысячи кустов бирючины. За пять лет, пока озеленение находилось в конкурентной среде, погибли 38 тысяч кустов и более пяти тысяч деревьев, 600 из них погибли из-за жуков–короедов, остальные – из-за недостаточного полива, - сказал на брифинге Алпысбай Таубаев, заместитель акима Актау.

- На одно дерево при поливе уходит примерно 60-80 литров воды. Бригады работают с 07:00 до 19:00. Ответственные лица контролируют качество работ. Нам неоднократно поступали жалобы от жителей на выборочный полив и спил сухостоя. Мы не так давно провели комиссию, в результате которой были уволены недобросовестные сотрудники. До этого было 40 водовозов, мы с ними расторгли контракты. Сейчас мы планируем использовать для полива воду из родника в первом микрорайоне. Сейчас на пунктах подачи воды ведутся работы по наладке, - отметил руководитель ТОО «Green City Aktau» Айбек Ерболеков.

