Больше 43 тысяч зелёных насаждений погибли в Актау за пять лет

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Как сообщили участники пресс-конференции, в настоящее время компания ТОО «Green City Aktau» занимается содержанием зелёных насаждений, а именно, поливом внутри и по периметру микрорайонов, обрезкой сухостоя, рыхлением почвы, химической обработкой деревьев. Помимо этого компания проводит пропитку почвы витаминами, посадку саженцев деревьев, кустарников, роз и однолетних цветов. В обязанности ТОО также входит ремонт поливочного трубопровода, установка и содержание трубопровода.
Новая компания заключает договоры с КСК и ОСИ, которые теперь самостоятельно будут поливать растения внутри своих микрорайонов. Из 78 КСК договоры заключили 25 кооперативов. Расходы на воду и зарплату сотрудников по поливу будет возмещать им компания, с которой акимат заключил договор на пять лет, то есть ТОО «Green City Aktau».
В остальных микрорайонах деревья будут поливать с помощью водовозов. Сейчас их 26, а завтра, как обещают в компании, на линию выйдут ещё десять машин. По плану старые деревья будут поливать 18 раз за сезон. То есть три раза в месяц, а молодые саженцы и цветы – раз в неделю.
На сегодняшний день в компании, по данным её директора, имеются около 115 озеленителей, 26 водовозов, семь грузо-пассажирских машин. По сообщению Айбека Ерболекова, три водовоза рассчитаны на микрорайон, полив осуществляется по графику.
Жители Актау постоянно жалуются на отсутствие полива и плохой уход за зелёными насаждениями. В акимате уверены, что ситуация изменится. И говорят, что последние годы акимат заключал договоры с разными организациями лиц с ограниченными возможностями. Но после многочисленных жалоб на их работу чиновники заключили договор с частной компанией на ближайшие пять лет.
По словам участников конференции, по периметру микрорайонов и вдоль центральной дороги ремонтируют и заменяют поливную систему. Всего должны установить 120 километров трубопровода. В прошлом году заменили 40 километров, с начала нынешнего года ещё 15 километров. Воду для полива планируют брать из родника.
Напомним, 2 июля власти города Актау подписали договор с компанией ТОО «Green City Aktau». Эта фирма будет пять лет получать деньги из бюджета на озеленение Актау.
Новая компания заключает договоры с КСК и ОСИ, которые теперь самостоятельно будут поливать растения внутри своих микрорайонов. Из 78 КСК договоры заключили 25 кооперативов. Расходы на воду и зарплату сотрудников по поливу будет возмещать им компания, с которой акимат заключил договор на пять лет, то есть ТОО «Green City Aktau».
В остальных микрорайонах деревья будут поливать с помощью водовозов. Сейчас их 26, а завтра, как обещают в компании, на линию выйдут ещё десять машин. По плану старые деревья будут поливать 18 раз за сезон. То есть три раза в месяц, а молодые саженцы и цветы – раз в неделю.
- Сотрудниками отдела ЖКХ города Актау каждый день проверяется качество полива. За каждой бригадой закрепили наблюдателя. На озеленение города выделено 7 миллиардов тенге на пять лет, - рассказал заместитель акима города Алпысбай Таубаев.
На сегодняшний день в компании, по данным её директора, имеются около 115 озеленителей, 26 водовозов, семь грузо-пассажирских машин. По сообщению Айбека Ерболекова, три водовоза рассчитаны на микрорайон, полив осуществляется по графику.
Жители Актау постоянно жалуются на отсутствие полива и плохой уход за зелёными насаждениями. В акимате уверены, что ситуация изменится. И говорят, что последние годы акимат заключал договоры с разными организациями лиц с ограниченными возможностями. Но после многочисленных жалоб на их работу чиновники заключили договор с частной компанией на ближайшие пять лет.
- Сейчас в городе 67 тысяч лиственных деревьев, пять тысяч хвойных и 162 тысячи кустов бирючины. За пять лет, пока озеленение находилось в конкурентной среде, погибли 38 тысяч кустов и более пяти тысяч деревьев, 600 из них погибли из-за жуков–короедов, остальные – из-за недостаточного полива, - сказал на брифинге Алпысбай Таубаев, заместитель акима Актау.
По словам участников конференции, по периметру микрорайонов и вдоль центральной дороги ремонтируют и заменяют поливную систему. Всего должны установить 120 километров трубопровода. В прошлом году заменили 40 километров, с начала нынешнего года ещё 15 километров. Воду для полива планируют брать из родника.
- На одно дерево при поливе уходит примерно 60-80 литров воды. Бригады работают с 07:00 до 19:00. Ответственные лица контролируют качество работ. Нам неоднократно поступали жалобы от жителей на выборочный полив и спил сухостоя. Мы не так давно провели комиссию, в результате которой были уволены недобросовестные сотрудники. До этого было 40 водовозов, мы с ними расторгли контракты. Сейчас мы планируем использовать для полива воду из родника в первом микрорайоне. Сейчас на пунктах подачи воды ведутся работы по наладке, - отметил руководитель ТОО «Green City Aktau» Айбек Ерболеков.
Напомним, 2 июля власти города Актау подписали договор с компанией ТОО «Green City Aktau». Эта фирма будет пять лет получать деньги из бюджета на озеленение Актау.