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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 18:58

Просмотров: 208

Опыт работы один месяц! Чиновники Актау определили компанию-озеленителя на пять лет

Заниматься озеленением в Актау по программе государственно-частного партнерства в течение пяти лет подряд будет ТОО «Green City Aktau». Руководитель этой компании - Айбек Ерболеков. Ранее он занимал должность специалиста отдела ЖКХ Актау и руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Фото Станиславы Хапиной
Власти города Актау подписали договор с компанией ТОО «Green City Aktau». Эта фирма будет пять лет получать деньги из бюджета на озеленение Актау. Об этом сообщил руководитель ТОО - Айбек Ерболеков.

- Компанию мы открыли в 2022 году. На сегодняшний день у нас работают где-то около 100 человек, имеется порядка 30 водовозов. Мы планируем увеличить штат минимум на 150 человек. Сейчас мы набираем людей, которые хотят работать в сфере озеленения, - сообщил Айбек Ерболеков.

Ерболеков рассказал, что его компанию выбрали члены комиссии.

- Решение принимала комиссия, которая сделала вывод о том, что финансовая устойчивость нашей компании положительная. Так, нам одобрили участие. Мы договор подписали и теперь идет регистрация договора. Мы занимались озеленением в городе с мая по сегодняшний день. Пока акимат не заплатил нам ни копейки. Акт выполненных работ есть, ждем теперь оплаты. Я являюсь директором компании, - прокомментировал предприниматель.

Айбек Ерболеков рассказал, что с мая по июнь деревья во всем Актау поливали лишь три раза в месяц. По его словам, такую смету расписал им акимат.

- Нам дали смету, которую подготовили областной акимат, ботанический сад. В сметной затрате на озеленение написано, что в течение поливочного сезона, то есть в течение шести месяцев город нужно поливать 18 раз, то есть в месяц – 3 раза. Я не знаю, кто принимал это решение. Нам указывают смету, мы по ней работаем. Если деревья адаптированы, это нормально, если саженцы, то поливать побольше надо, - добавил Ерболеков.

Бизнесмен признал, что сейчас состояние деревьев – плачевная, а ситуация с озеленением – угнетающая.

- Хотим, чтобы деревья в нижних микрорайонах поливались за счет родника в 1 микрорайоне. Мы по городу проложили пластиковые трубопроводы протяженностью 10 километров. Нижняя часть города будет получать воду от родника, а верхняя зона за счет КЖСА. Мы будем с ними заключать договор, устанавливать счетчики. Внутримикрорайонные деревья будем поливать с помощью водовозов. Также мы сейчас заключаем договора с КСК и ОСИ. Они будут заниматься поливом деревьев, расположенных на придомовой территории, - разъяснил Ерболеков.

Резонным вопросом стало и то, почему полномасштабная работа по озеленению не началась до наступления жары.

- Данный процесс длится с начала года. Затянулось не знаю, почему, - отметил бизнесмен.

Ранее сообщалось о том, что поливом и озеленением в городе занимается ТОО «Green City Aktau». Из бюджета для озеленения Актау власти выделили 748 миллионов тенге. Комментировать жалобы горожан на отсутствие полива и высыхающие деревья руководитель компании Айбек Ерболеков долгое время отказывался. Жители требуют от городских властей начать поливать погибающие от засухи деревья.



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Комментарии ( 1 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:15
Слов нет...Одни маты....Какая комиссия принимала такое решение?Фамилии членов комисси-в студию!!!Или в этой в этой комиссии одни специалисты по озеленению???Город засыхает и дадьше,бюджет как пилят так пилят.Совести нету...Рука руку позолачивает.
 
 

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