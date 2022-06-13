Опыт работы один месяц! Чиновники Актау определили компанию-озеленителя на пять лет

Фото Станиславы Хапиной
Власти города Актау подписали договор с компанией ТОО «Green City Aktau». Эта фирма будет пять лет получать деньги из бюджета на озеленение Актау. Об этом сообщил руководитель ТОО - Айбек Ерболеков.
- Компанию мы открыли в 2022 году. На сегодняшний день у нас работают где-то около 100 человек, имеется порядка 30 водовозов. Мы планируем увеличить штат минимум на 150 человек. Сейчас мы набираем людей, которые хотят работать в сфере озеленения, - сообщил Айбек Ерболеков.
Ерболеков рассказал, что его компанию выбрали члены комиссии.
- Решение принимала комиссия, которая сделала вывод о том, что финансовая устойчивость нашей компании положительная. Так, нам одобрили участие. Мы договор подписали и теперь идет регистрация договора. Мы занимались озеленением в городе с мая по сегодняшний день. Пока акимат не заплатил нам ни копейки. Акт выполненных работ есть, ждем теперь оплаты. Я являюсь директором компании, - прокомментировал предприниматель.
Айбек Ерболеков рассказал, что с мая по июнь деревья во всем Актау поливали лишь три раза в месяц. По его словам, такую смету расписал им акимат.
- Нам дали смету, которую подготовили областной акимат, ботанический сад. В сметной затрате на озеленение написано, что в течение поливочного сезона, то есть в течение шести месяцев город нужно поливать 18 раз, то есть в месяц – 3 раза. Я не знаю, кто принимал это решение. Нам указывают смету, мы по ней работаем. Если деревья адаптированы, это нормально, если саженцы, то поливать побольше надо, - добавил Ерболеков.
Бизнесмен признал, что сейчас состояние деревьев – плачевная, а ситуация с озеленением – угнетающая.
- Хотим, чтобы деревья в нижних микрорайонах поливались за счет родника в 1 микрорайоне. Мы по городу проложили пластиковые трубопроводы протяженностью 10 километров. Нижняя часть города будет получать воду от родника, а верхняя зона за счет КЖСА. Мы будем с ними заключать договор, устанавливать счетчики. Внутримикрорайонные деревья будем поливать с помощью водовозов. Также мы сейчас заключаем договора с КСК и ОСИ. Они будут заниматься поливом деревьев, расположенных на придомовой территории, - разъяснил Ерболеков.
Резонным вопросом стало и то, почему полномасштабная работа по озеленению не началась до наступления жары.
- Данный процесс длится с начала года. Затянулось не знаю, почему, - отметил бизнесмен.
Ранее сообщалось о том, что поливом и озеленением в городе занимается ТОО «Green City Aktau». Из бюджета для озеленения Актау власти выделили 748 миллионов тенге. Комментировать жалобы горожан на отсутствие полива и высыхающие деревья руководитель компании Айбек Ерболеков долгое время отказывался. Жители требуют от городских властей начать поливать погибающие от засухи деревья.
- Компанию мы открыли в 2022 году. На сегодняшний день у нас работают где-то около 100 человек, имеется порядка 30 водовозов. Мы планируем увеличить штат минимум на 150 человек. Сейчас мы набираем людей, которые хотят работать в сфере озеленения, - сообщил Айбек Ерболеков.
Ерболеков рассказал, что его компанию выбрали члены комиссии.
- Решение принимала комиссия, которая сделала вывод о том, что финансовая устойчивость нашей компании положительная. Так, нам одобрили участие. Мы договор подписали и теперь идет регистрация договора. Мы занимались озеленением в городе с мая по сегодняшний день. Пока акимат не заплатил нам ни копейки. Акт выполненных работ есть, ждем теперь оплаты. Я являюсь директором компании, - прокомментировал предприниматель.
Айбек Ерболеков рассказал, что с мая по июнь деревья во всем Актау поливали лишь три раза в месяц. По его словам, такую смету расписал им акимат.
- Нам дали смету, которую подготовили областной акимат, ботанический сад. В сметной затрате на озеленение написано, что в течение поливочного сезона, то есть в течение шести месяцев город нужно поливать 18 раз, то есть в месяц – 3 раза. Я не знаю, кто принимал это решение. Нам указывают смету, мы по ней работаем. Если деревья адаптированы, это нормально, если саженцы, то поливать побольше надо, - добавил Ерболеков.
Бизнесмен признал, что сейчас состояние деревьев – плачевная, а ситуация с озеленением – угнетающая.
- Хотим, чтобы деревья в нижних микрорайонах поливались за счет родника в 1 микрорайоне. Мы по городу проложили пластиковые трубопроводы протяженностью 10 километров. Нижняя часть города будет получать воду от родника, а верхняя зона за счет КЖСА. Мы будем с ними заключать договор, устанавливать счетчики. Внутримикрорайонные деревья будем поливать с помощью водовозов. Также мы сейчас заключаем договора с КСК и ОСИ. Они будут заниматься поливом деревьев, расположенных на придомовой территории, - разъяснил Ерболеков.
Резонным вопросом стало и то, почему полномасштабная работа по озеленению не началась до наступления жары.
- Данный процесс длится с начала года. Затянулось не знаю, почему, - отметил бизнесмен.
Ранее сообщалось о том, что поливом и озеленением в городе занимается ТОО «Green City Aktau». Из бюджета для озеленения Актау власти выделили 748 миллионов тенге. Комментировать жалобы горожан на отсутствие полива и высыхающие деревья руководитель компании Айбек Ерболеков долгое время отказывался. Жители требуют от городских властей начать поливать погибающие от засухи деревья.