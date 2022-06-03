SOS в Актау! Жители требуют от городских властей начать поливать погибающие от засухи деревья

Жители Актау бьют тревогу: от засухи погибают деревья и кустарники. Горожане отмечают, что полива во многих микрорайонах нет.Ужасающую картину с засыхающими деревьями можно наблюдать в сквере у памятника Тарасу Шевченко.Такая же плачевная ситуация наблюдается в 5 микрорайоне Актау.В городском акимате сообщили, что сейчас озеленением в Актау занимается ТОО «Green City Aktau». Журналист связался по телефону с директором этой компании, но руководитель Айбек Ерболеков отказался отвечать на вопросы, посоветовав обратиться в акимат. К слову, до недавно времени он занимал пост начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата Актау.В пресс-службе акимата отметили, что сейчас управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области проводит работу в рамках проекта государственно-частного партнерства. То есть в рамках ГЧП в Актау назначат компанию, которая будет заниматься озеленением пять лет.Мы позвонили по телефону руководителю управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Дуйсену Кусбекову, чтобы узнать, какая компания в итоге будет заниматься озеленением, однако чиновник заявил, что он на совещании. Его подчиненные же посоветовали журналисту обратиться в акимат. Дозвониться до акима города Нурдаулета Килыбая было невозможно: он отклонил звонки корреспондента. Его заместитель Ербол Избергенов, ответственный за сферу ЖКХ, не ответил на наш звонок.Редакция Lada.kz и жители Актау требуют местные власти ответить на следующие вопросы:1. Кто в данный момент (по состоянию на 3 июня 2022 года) занимается поливом деревьев в Актау?2. Проводят ли рейды сотрудники Актауского городского акимата, чтобы проверить качество полива зеленых насаждений? Если такие проверки проводятся, то как часто, кем и где?3. Какой график полива деревьев? Кто утверждает этот график?4. Сколько раз в день компания должна поливать деревья?5. Сколько денег в 2022 году выделено на озеленение Актау?