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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:20

Просмотров: 320

SOS в Актау! Жители требуют от городских властей начать поливать погибающие от засухи деревья

В редакцию Lada.kz обращаются жители Актау, которые жалуются на отсутствие полива деревьев в 35-градусную жару. В городском акимате сообщили, что сейчас поливом деревьев занимается ТОО «Green City Aktau». Однако, директор компании не смог ответить на вопросы о поливе.

фото Станиславы Хапиной
Жители Актау бьют тревогу: от засухи погибают деревья и кустарники. Горожане отмечают, что полива во многих микрорайонах нет.

Ужасающую картину с засыхающими деревьями можно наблюдать в сквере у памятника Тарасу Шевченко.

SOS в Актау! Жители требуют от городских властей начать поливать погибающие от засухи деревья

SOS в Актау! Жители требуют от городских властей начать поливать погибающие от засухи деревья

SOS в Актау! Жители требуют от городских властей начать поливать погибающие от засухи деревья

SOS в Актау! Жители требуют от городских властей начать поливать погибающие от засухи деревья


Такая же плачевная ситуация наблюдается в 5 микрорайоне Актау.

SOS в Актау! Жители требуют от городских властей начать поливать погибающие от засухи деревья

SOS в Актау! Жители требуют от городских властей начать поливать погибающие от засухи деревья


В городском акимате сообщили, что сейчас озеленением в Актау занимается ТОО «Green City Aktau». Журналист связался по телефону с директором этой компании, но руководитель Айбек Ерболеков отказался отвечать на вопросы, посоветовав обратиться в акимат. К слову, до недавно времени он занимал пост начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата Актау.

В пресс-службе акимата отметили, что сейчас управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области проводит работу в рамках проекта государственно-частного партнерства. То есть в рамках ГЧП в Актау назначат компанию, которая будет заниматься озеленением пять лет.

Мы позвонили по телефону руководителю управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Дуйсену Кусбекову, чтобы узнать, какая компания в итоге будет заниматься озеленением, однако чиновник заявил, что он на совещании. Его подчиненные же посоветовали журналисту обратиться в акимат. Дозвониться до акима города Нурдаулета Килыбая было невозможно: он отклонил звонки корреспондента. Его заместитель Ербол Избергенов, ответственный за сферу ЖКХ, не ответил на наш звонок.

Редакция Lada.kz и жители Актау требуют местные власти ответить на следующие вопросы:

1. Кто в данный момент (по состоянию на 3 июня 2022 года) занимается поливом деревьев в Актау?
2. Проводят ли рейды сотрудники Актауского городского акимата, чтобы проверить качество полива зеленых насаждений? Если такие проверки проводятся, то как часто, кем и где?
3. Какой график полива деревьев? Кто утверждает этот график?
4. Сколько раз в день компания должна поливать деревья?
5. Сколько денег в 2022 году выделено на озеленение Актау?



Фото и видео Станиславы Хапиной и Рашида Исмагилова



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Комментарии ( 2 )

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  • Papirosso
 Гугуша (Посетители) Сегодня, 17:48
Эти деревья в парке между 4 и 5 мкр-ми, ещё при акиме ниязове засохли!
 
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bekenova (Посетители) Сегодня, 17:30
Власть пока показательно только сажает, мы жители сидим без воды с 7 утра до 2х ночи. А они все сажают и строят
 
 

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