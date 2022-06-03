На озеленение выделили 748 миллионов тенге: бывший начальник отдела акимата Актау возглавляет занимающуюся поливом компанию

Фото Станиславы Хапиной

После публикации материала Lada.kz о жалобах на отсутствие полива деревьев в Актау городской акимат предоставил краткую информацию о работах по озеленению.



По информации пресс-службы ведомства, поливом и озеленением зелёных насаждений занимается ТОО «Green City Aktau».



- Сотрудниками отдела ЖКХ города Актау каждый день проверяется качество полива, с началом поливочного сезона была открыта группа в приложений WhatsApp для отчетности о каждом поливе. Полив зелёных насаждений осуществляется один раз в неделю. Для новых саженцев - три раза в неделю. На озеленение города Актау выделено 748 миллионов тенге, - сообщает пресс-служба акима города Актау.



Журналист Lada.kz еще раз связался с директором «Green City Aktau» Айбеком Ерболековым, однако он отказался комментировать жалобы горожан на отсутствие полива. Напомним, до недавно времени именно Айбек Ерболеков занимал должность специалиста отдела ЖКХ Актау и руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.