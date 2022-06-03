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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 19:00

Просмотров: 1334

На озеленение выделили 748 миллионов тенге: бывший начальник отдела акимата Актау возглавляет занимающуюся поливом компанию

Поливом и озеленением в городе занимается ТОО «Green City Aktau». Из бюджета для озеленения Актау власти выделили 748 миллионов тенге. Комментировать жалобы горожан на отсутствие полива и высыхающие деревья руководитель компании Айбек Ерболеков отказался.

Фото Станиславы Хапиной
После публикации материала Lada.kz о жалобах на отсутствие полива деревьев в Актау городской акимат предоставил краткую информацию о работах по озеленению.

По информации пресс-службы ведомства, поливом и озеленением зелёных насаждений занимается ТОО «Green City Aktau».

- Сотрудниками отдела ЖКХ города Актау каждый день проверяется качество полива, с началом поливочного сезона была открыта группа в приложений WhatsApp для отчетности о каждом поливе. Полив зелёных насаждений осуществляется один раз в неделю. Для новых саженцев - три раза в неделю. На озеленение города Актау выделено 748 миллионов тенге, - сообщает пресс-служба акима города Актау.

Журналист Lada.kz еще раз связался с директором «Green City Aktau» Айбеком Ерболековым, однако он отказался комментировать жалобы горожан на отсутствие полива. Напомним, до недавно времени именно Айбек Ерболеков занимал должность специалиста отдела ЖКХ Актау и руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.



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Комментарии ( 3 )

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 glu-info (Посетители) Сегодня, 20:45
до недавно времени именно Айбек Ерболеков занимал должность специалиста отдела ЖКХ Актау и руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Он уже большой специалист в этом вопросе.
 
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 Pluto (Посетители) Сегодня, 19:11
Деньги на полив распилили и растащили такой лакомый кусок, а полив подождет и горожанам можно все лето уши грузить россказнями и откровенной ложью.
 
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 GuF (Посетители) Сегодня, 19:11
бывший начальник отдела акимата Актау возглавляет занимающуюся поливом компанию. Все тогда понятно ,не ждать нам полива и зелени еще ближашие 10 лет,мрази у кормушки,жаль нет расстрела за коррупцию.
 
 

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