Водители Актау не торопили искавшего потерянную обувь на затопленной дороге мальчика

Фото очевидцев
На кадрах фото мальчик, который искал свою обувь. Со слов автора фотографий, ребёнок потерял обувь, когда переходил затопленную после дождя дорогу.
- Мальчик на перекрёстке потерял обувь. Пока он искал, все водители стояли и ждали, - сообщила автор фотографий.
Инцидент произошёл сегодня, 28 июля, на дороге между 12 и 16 микрорайонами, напротив ТРК «Актау».
Напомним, в Актау проливные дожди стали причиной подтопления нескольких улиц и районов города.
- Мальчик на перекрёстке потерял обувь. Пока он искал, все водители стояли и ждали, - сообщила автор фотографий.
Инцидент произошёл сегодня, 28 июля, на дороге между 12 и 16 микрорайонами, напротив ТРК «Актау».
Напомним, в Актау проливные дожди стали причиной подтопления нескольких улиц и районов города.
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