Бесхозную полицейскую форму обнаружили жители Актау

Фото очевидцев
В 12 микрорайоне Актау обнаружили полицейскую форму. На снимке видно, как вещи кто-то повесил на вешалку и расположил на ветке дерева.
В полиции выясняют, является ли форма подлинной.
- Проводится служебная проверка для выяснения всех обстоятельств, - прокомментировал представитель регионального департамента полиции.
В мае 2022 года жители Актау обнаружили полицейскую форму в мусорном баке.
В полиции выясняют, является ли форма подлинной.
- Проводится служебная проверка для выяснения всех обстоятельств, - прокомментировал представитель регионального департамента полиции.
В мае 2022 года жители Актау обнаружили полицейскую форму в мусорном баке.
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