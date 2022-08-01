Мораторий в действии! Тараканы в супермаркете Актау вновь попали на видео

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Видео с тараканом на сосиске в тесте, предоставили в редакцию сегодня, 1 августа 2022 года.
Хот-дог с тараканом был заснят на видео в супермаркете Altyn Food.
К слову, это уже не первое видео с антисанитарными условиями, снятое в этом магазине. 30 июля в супермаркете в 8 микрорайоне жители Актау запечатлели тараканов, которые беспрепятственно перемещались по хлебобулочным изделиям, не пугаясь человека.
Ситуацию с насекомыми, которые оказались на прилавке в хлебном отделе, прокомментировали в супермаркете «Дана» и управлении санитарно-эпидемиологического контроля (СЭС).
Хот-дог с тараканом был заснят на видео в супермаркете Altyn Food.
К слову, это уже не первое видео с антисанитарными условиями, снятое в этом магазине. 30 июля в супермаркете в 8 микрорайоне жители Актау запечатлели тараканов, которые беспрепятственно перемещались по хлебобулочным изделиям, не пугаясь человека.
Ситуацию с насекомыми, которые оказались на прилавке в хлебном отделе, прокомментировали в супермаркете «Дана» и управлении санитарно-эпидемиологического контроля (СЭС).