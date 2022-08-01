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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:24

Просмотров: 1803

Мораторий в действии! Тараканы в супермаркете Актау вновь попали на видео

Жители Актау вновь сняли на видео тараканов, бегающих по хлебобулочным изделиям в одном из местных супермаркетов.

Кадр видео
Видео с тараканом на сосиске в тесте, предоставили в редакцию сегодня, 1 августа 2022 года.

Хот-дог с тараканом был заснят на видео в супермаркете Altyn Food.



К слову, это уже не первое видео с антисанитарными условиями, снятое в этом магазине. 30 июля в супермаркете в 8 микрорайоне жители Актау запечатлели тараканов, которые беспрепятственно перемещались по хлебобулочным изделиям, не пугаясь человека.

Ситуацию с насекомыми, которые оказались на прилавке в хлебном отделе, прокомментировали в супермаркете «Дана» и управлении санитарно-эпидемиологического контроля (СЭС).



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Комментарии ( 2 )

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  • Daulet201999
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 15:32
Да хоть динозавры с птеродакилями будут топтать еду-ответ будет очевиден-не имеем права...мораторий....
 
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  • Daulet201999
 OpenSuser (Посетители) Сегодня, 15:26
ммм, "вкуснотища"...
 
 

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