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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 17:30

Просмотров: 3491

Тараканы на прилавке в Актау: появились комментарии супермаркета и СЭС

Ситуацию с насекомыми, которые оказались на прилавке в хлебном отделе, прокомментировали в супермаркете «Altyn Food» и управлении санитарно-эпидемиологического контроля (СЭС).

Фото автора
В администрации супермаркета Altyn Food в 8 микрорайоне подтвердили, что тараканы, действительно, были замечены посетителями в отделе с выпечкой.

- Данный случай произошёл впервые. Уборщицы регулярно проводят дезинсекцию помещений и обработку. Хлебобулочные изделия у нас хранятся за закрытой пластиковой решёткой, - объяснили в администрации супермаркета.


Тараканы на прилавке в Актау: появились комментарии супермаркета и СЭС


У сотрудников супермаркета возникло подозрение, что тараканы могли перебраться из прилегающего увеселительного заведения.

В руководстве управления санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что в связи с мораторием на проверку субъектов малого и среднего бизнеса, какие-либо действия с их стороны не представляются возможными.

Напомним, тараканов в супермаркете Актау сняли на видео.




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Комментарии ( 4 )

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OpenSuser (Посетители) Сегодня, 00:16
В руководстве управления санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что в связи с мораторием на проверку субъектов малого и среднего бизнеса, какие-либо действия с их стороны не представляются возможными.


Ну, в этой ситуации мы просто, наша, это самое, мы уже здесь, наши полномочия всё, окончены! (с) СЭС
 
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 cas277cas (Посетители) Вчера, 20:07
Все схвачено...за все проплачено...Даже если бы там бегали крысы(а мы не знаем об этом)- все равно была бы тупейшая отмазка-мораторий.и все...
 
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 шевченко (Посетители) Вчера, 18:50
А причём тут "Дана"? Речь о другом магазине...
А этот Алтынфуд самый отстойный. Текучка кадров...всегда тупняк...

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
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 12-й регион (Посетители) Вчера, 18:05
В руководстве управления санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что в связи с мораторием на проверку субъектов малого и среднего бизнеса, какие-либо действия с их стороны не представляются возможными.

Вы серьёзно? В таком случае всё руководство СЭК надо освободить от должности за незнание Указа Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229., где чётко прописано
за исключением:

1) проверок, направленных на предотвращение или устранение нарушений, которые потенциально несут массовую угрозу жизни и здоровью населения...

9) профилактического надзора с посещением в целях отбора и проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции для осуществления мониторинга безопасности продукции в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
 
 

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