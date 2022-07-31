Тараканы на прилавке в Актау: появились комментарии супермаркета и СЭС

- Данный случай произошёл впервые. Уборщицы регулярно проводят дезинсекцию помещений и обработку. Хлебобулочные изделия у нас хранятся за закрытой пластиковой решёткой, - объяснили в администрации супермаркета.

В администрации супермаркета Altyn Food в 8 микрорайоне подтвердили, что тараканы, действительно, были замечены посетителями в отделе с выпечкой.У сотрудников супермаркета возникло подозрение, что тараканы могли перебраться из прилегающего увеселительного заведения.В руководстве управления санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что в связи с мораторием на проверку субъектов малого и среднего бизнеса, какие-либо действия с их стороны не представляются возможными.Напомним, тараканов в супермаркете Актау сняли на видео