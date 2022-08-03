Мать убила ребёнка в Актау: осуждённая просила отменить приговор суда

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По приговору суда первой инстанции женщину признали виновной по части 3 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
В апелляционой жалобе законный представитель потерпевшей просила отменить приговор, а дело направить на дополнительное расследование. Осуждённая также в своей жалобе просила о пересмотре дела.
Адвокат же осуждённой просил её действия переквалифицировать на статью 104 УК РК, то есть причинение смерти по неосторожности.
- Апелляционной коллегией установлено, что приговор суда первой инстанции вынесен законно и обосновано. Оснований для изменения либо отмены состоявшегося приговора и удовлетворения доводов апелляционных жалоб не имеется, - сообщили в пресс-службе суда.
Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда приговор Актауского городского суда от 10 июня 2022 года оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.
Напомним, жительницу Актау осудили за убийство трёхлетней дочери.
Мать осуждённой и бабушка погибшей винят в трагедии несостоявшегося зятя.
В апелляционой жалобе законный представитель потерпевшей просила отменить приговор, а дело направить на дополнительное расследование. Осуждённая также в своей жалобе просила о пересмотре дела.
Адвокат же осуждённой просил её действия переквалифицировать на статью 104 УК РК, то есть причинение смерти по неосторожности.
- Апелляционной коллегией установлено, что приговор суда первой инстанции вынесен законно и обосновано. Оснований для изменения либо отмены состоявшегося приговора и удовлетворения доводов апелляционных жалоб не имеется, - сообщили в пресс-службе суда.
Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда приговор Актауского городского суда от 10 июня 2022 года оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.
Напомним, жительницу Актау осудили за убийство трёхлетней дочери.
Мать осуждённой и бабушка погибшей винят в трагедии несостоявшегося зятя.
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