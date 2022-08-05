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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:57

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«Льготное автокредитование»: В Актау пресекли деятельность финансовой пирамиды

В отношении группы лиц, организовавших незаконное предприятие, ведётся досудебное расследование по статье 217 Уголовного кодекса РК. Об этом сообщили в областном департаменте экономических расследований.

kolesa.kz
Потребительский кооператив «Ата-мекен 2021» с мая 2021 года по июль 2022 года принимал взносы от доверчивых граждан, обещая им по выгодным условиям, без процентов и переплаты, по принципу рассрочки, приобрести авто стоимостью до 25 миллионов тенге и недвижимость до 50 миллионов тенге.

- Однако, у кооператива отсутствовал доход от законной предпринимательской деятельности, и вознаграждение участников обеспечивалось за счёт средств последующих вкладчиков. Расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит в интересах следствия, - сообщили в департаменте экономических расследований Мангистауской области.

В департаменте экономических расследований обратились к жителям Мангистау, пострадавшим от действий финансовой пирамиды. Вкладчиков просят связаться по телефонам: 40-36-59 или 8(775) 901 57 18 (следователь Габбасов А.Т.)



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