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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:05

Просмотров: 1147

Подозреваемого в убийстве актауского полицейского арестовали на два месяца

По решению суда в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Фото из социальных сетей
Специализированным следственным судом города Актау 5 августа было рассмотрено ходатайство следователя о санкционировании меры пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на два месяца в отношении подозреваемого в убийстве полицейского.

- Постановлением следственного суда данное ходатайство удовлетворено, в отношении подозреваемого Ж. санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на два месяца, - сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.

Убийство полицейского произошло в ночь на 3 августа. В департаменте полиции Мангистауской области подтвердили, что убитым оказался их сотрудник. 26-летний молодой человек получил ножевое ранение в области шеи. Не приходя в сознание, он скончался в реанимационном отделении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 27-летний подозреваемый.

После происшествия в сети появились фотографии погибшего и подозреваемого, а также документ, в котором сказано, что погибший являлся участковым инспектором полиции по делам несовершеннолетних отделения ювенальной полиции МПС УП Актау. В органах работал с 2016 года, а в отпуске находился с 22 июля.



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