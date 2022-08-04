Полицейского насмерть зарезали в Актау

Фото из социальных сетей

Как сообщили очевидцы, в ночь со 2 на 3 августа в 17 микрорайоне сотрудник полиции получил ножевое ранение. Его доставили в больницу, где он скончался.







В департаменте полиции подтвердили данный факт.



В ведомстве сообщили, что в 03:50 в дежурную часть поступила информация, что со двора дома в 17 микрорайоне каретой Скорой помощи был доставлен в Мангистаускую областную больницу 26-летний молодой человек с ножевым ранением в области шеи. Не приходя в сознание, он скончался в реанимационном отделении.



Погибшим оказался сотрудник полиции, находящийся в отпуске.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 27-летний подозреваемый.



Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований ЕРДР) управления полиции Актау по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведётся расследование.



В сети распространяются фотографии погибшего и подозреваемого, а также документ, в котором сказано, что погибший являлся участковым инспектором полиции по делам несовершеннолетних отделения ювенальной полиции МПС УП Актау. В органах работал с 2016 года, а в отпуске находился с 22 июля.