«Парад» состоится: информацию об отмене полётов воздушных судов в 15 микрорайоне Актау опровергли

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области
В Актау, как и было запланировано, 5 августа 2022 года состоятся полёты воздушных судов, посвящённые 100-летию со дня рождения легендарного лётчика, дважды Героя Советского Союза Бигельдинова Талгата Жакыпбековича
Информацию подтвердили после того, как в Сети появился слух о том, что мероприятие не состоится. В Центре общественных коммуникаций опровергли отмену полётов. В учениях задействуют вертолёты и истребители армейской авиации Сил Воздушной обороны РК.
- Военные лётчики продемонстрируют своё мастерство, выполнив приёмы высшего пилотажа. Посмотреть на учения жители и гости города смогут на берегу моря, - сообщили в ЦОКе.
Начало мероприятия в 20:00 часов.
Место проведения: Актау, 15 мкр., амфитеатр.
Напомним, ранее сообщалось, что в Актау 5 августа 2022 года состоится воздушный парад, посвящённый 100-летию со дня рождения легендарного лётчика, дважды Героя Советского Союза Бигельдинова Талгата Жакыпбековича.
Информацию подтвердили после того, как в Сети появился слух о том, что мероприятие не состоится. В Центре общественных коммуникаций опровергли отмену полётов. В учениях задействуют вертолёты и истребители армейской авиации Сил Воздушной обороны РК.
- Военные лётчики продемонстрируют своё мастерство, выполнив приёмы высшего пилотажа. Посмотреть на учения жители и гости города смогут на берегу моря, - сообщили в ЦОКе.
Начало мероприятия в 20:00 часов.
Место проведения: Актау, 15 мкр., амфитеатр.
Напомним, ранее сообщалось, что в Актау 5 августа 2022 года состоится воздушный парад, посвящённый 100-летию со дня рождения легендарного лётчика, дважды Героя Советского Союза Бигельдинова Талгата Жакыпбековича.