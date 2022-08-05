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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 19:18

Просмотров: 1105

«Парад» состоится: информацию об отмене полётов воздушных судов в 15 микрорайоне Актау опровергли

В Сети распространилась информация об отмене полётов воздушных судов в 15 микрорайоне Актау. В Центре общественных коммуникаций подтвердили, что учебно-тренировочные полёты, которые ранее анонсировались, как парад посвящённый 100-летию со дня рождения легендарного лётчика, дважды Героя Советского Союза Бигельдинова Талгата Жакыпбековича, состоятся в заявленное время 5 августа в 20:00. Правда, само название мероприятия с «парада» сменили на учебно-тренировочные полёты.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области
В Актау, как и было запланировано, 5 августа 2022 года состоятся полёты воздушных судов, посвящённые 100-летию со дня рождения легендарного лётчика, дважды Героя Советского Союза Бигельдинова Талгата Жакыпбековича

Информацию подтвердили после того, как в Сети появился слух о том, что мероприятие не состоится. В Центре общественных коммуникаций опровергли отмену полётов. В учениях задействуют вертолёты и истребители армейской авиации Сил Воздушной обороны РК.

«Парад» состоится: информацию об отмене полётов воздушных судов в 15 микрорайоне Актау опровергли


- Военные лётчики продемонстрируют своё мастерство, выполнив приёмы высшего пилотажа. Посмотреть на учения жители и гости города смогут на берегу моря, - сообщили в ЦОКе.

Начало мероприятия в 20:00 часов.

Место проведения: Актау, 15 мкр., амфитеатр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау 5 августа 2022 года состоится воздушный парад, посвящённый 100-летию со дня рождения легендарного лётчика, дважды Героя Советского Союза Бигельдинова Талгата Жакыпбековича.



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Комментарии ( 3 )

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  • Ирон
 None None (Посетители) Сегодня, 20:37
Мда. 4 вертолета и 1 истребитель, без всякого высшего пилотажа.
Ощущение что просто летели на заправку
 
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Eduard666 (Посетители) Сегодня, 20:36
Ну вот уже 20:35 а ни одного самолёта или вертолета в районе набережной в 15 мкр. нет... ¯\_(ツ)_/¯
 
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  • Ирон
 шевченко (Посетители) Сегодня, 20:12
Ну "круто" хахаха.
Лучше б не позорили так героя

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 

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