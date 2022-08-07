Ситуацию с мусором в Актау объяснили коммунальщики

Фото жителей 14 микрорайона
Как сообщили в компании, в пятницу, 5 августа, полигон был закрыт. Во второй половине дня в субботу сбор и вывоз ТБО был возобновлен.
Ранее в ТОО «Caspiy Operating» сообщили, что заезд на территорию полигона для мусоровозов по необоснованным причинам без уведомления закрыли.
Приостановку вывоза мусора чиновники связали с отменой тарифа.
- Приходится работать сверх графика, собирать и вывозить накопившийся объем ТБО. Буквально за полтора дня его накопилось слишком много, - отметили в «Caspiy Operating».
Ранее в ТОО «Caspiy Operating» сообщили, что заезд на территорию полигона для мусоровозов по необоснованным причинам без уведомления закрыли.
Приостановку вывоза мусора чиновники связали с отменой тарифа.
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