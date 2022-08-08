Фонтан до пятого этажа: жители Актау пожаловались на пробитый водопровод

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К нам в редакцию обратились жильцы 13 дома в 8 микрорайоне, которые пожаловались на прорванный водопровод. Люди рассказывают, что прямо возле подъезда образовались огромные лужи из-за аварии, которая случилась 7 августа. Помимо этого из повреждений фонтаном била питьевая вода, которая добралась до квартир и затопила балконы. Пострадавшие сразу же обратились в спецслужбы.
- Это уже четвёртый порыв трубы у нашего дома за год. Ремонтники приезжают, вроде как чинят, и тут же всё ломается и пробивает где-нибудь в другом месте. От первого до четвёртого этажа все квартиры залиты, аж до пятого достает. До третьего подъезда всё в воде. Пластиковые трубы, которые у нас установили - ни к чему, лучше железные. Вот раньше как было? Стояли и нормально работали трубы, пока не проржавеют. А сейчас нам ставят уже трубы с повреждениями, вот и прорывает их без конца. Экономят! На главных дорогах ставят нормальные, а нам уже бракованные,- жалуются жители.
По словам заместителя директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Исляма Усенова, вода добралась только в квартиры с открытыми окнами. Он также подчеркнул, что 7 августа в 7:30 в ГКП "КЖСА" поступила заявка о порыве трубопровода по указанному адресу. На место порыва выехала бригада оперативно-диспетчерской службы. Порыв был устранен, а водоснабжение в дом восстановлено.
- Трубу прорвало снаружи, вода могла заливать только квартиры с открытыми окнами. Был выявлен порыв на трубопроводе питьевой воды ДУ-180, в 8:10 было проведено отключение питьевой воды для проведения раскопочных и ремонтных работ, а в 13:10 ремонтные работы были окончены и водоснабжение было возобновлено, - рассказал Ислям Усенов.
Напомним, что ранее, 2 августа, в редакцию пожаловались члены гаражного общества «Чайка» с проблемой прорванной трубы. Из-за поломки затопило гаражи месяц назад, но проблема не решена до сих пор.
Видео пользователей Лада.kz/
- Это уже четвёртый порыв трубы у нашего дома за год. Ремонтники приезжают, вроде как чинят, и тут же всё ломается и пробивает где-нибудь в другом месте. От первого до четвёртого этажа все квартиры залиты, аж до пятого достает. До третьего подъезда всё в воде. Пластиковые трубы, которые у нас установили - ни к чему, лучше железные. Вот раньше как было? Стояли и нормально работали трубы, пока не проржавеют. А сейчас нам ставят уже трубы с повреждениями, вот и прорывает их без конца. Экономят! На главных дорогах ставят нормальные, а нам уже бракованные,- жалуются жители.
По словам заместителя директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Исляма Усенова, вода добралась только в квартиры с открытыми окнами. Он также подчеркнул, что 7 августа в 7:30 в ГКП "КЖСА" поступила заявка о порыве трубопровода по указанному адресу. На место порыва выехала бригада оперативно-диспетчерской службы. Порыв был устранен, а водоснабжение в дом восстановлено.
- Трубу прорвало снаружи, вода могла заливать только квартиры с открытыми окнами. Был выявлен порыв на трубопроводе питьевой воды ДУ-180, в 8:10 было проведено отключение питьевой воды для проведения раскопочных и ремонтных работ, а в 13:10 ремонтные работы были окончены и водоснабжение было возобновлено, - рассказал Ислям Усенов.
Напомним, что ранее, 2 августа, в редакцию пожаловались члены гаражного общества «Чайка» с проблемой прорванной трубы. Из-за поломки затопило гаражи месяц назад, но проблема не решена до сих пор.
Видео пользователей Лада.kz/