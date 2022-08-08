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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 14:36

Просмотров: 1785

Фонтан до пятого этажа: жители Актау пожаловались на пробитый водопровод

Жители Актау пожаловались на прорванные трубы во дворе их дома. По словам людей, струи воды затопили балконы квартир до четвёртого этажа и даже задели пятый.

Фото пользователя Лада.kz
К нам в редакцию обратились жильцы 13 дома в 8 микрорайоне, которые пожаловались на прорванный водопровод. Люди рассказывают, что прямо возле подъезда образовались огромные лужи из-за аварии, которая случилась 7 августа. Помимо этого из повреждений фонтаном била питьевая вода, которая добралась до квартир и затопила балконы. Пострадавшие сразу же обратились в спецслужбы.

- Это уже четвёртый порыв трубы у нашего дома за год. Ремонтники приезжают, вроде как чинят, и тут же всё ломается и пробивает где-нибудь в другом месте. От первого до четвёртого этажа все квартиры залиты, аж до пятого достает. До третьего подъезда всё в воде. Пластиковые трубы, которые у нас установили - ни к чему, лучше железные. Вот раньше как было? Стояли и нормально работали трубы, пока не проржавеют. А сейчас нам ставят уже трубы с повреждениями, вот и прорывает их без конца. Экономят! На главных дорогах ставят нормальные, а нам уже бракованные,- жалуются жители.

По словам заместителя директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Исляма Усенова, вода добралась только в квартиры с открытыми окнами. Он также подчеркнул, что 7 августа в 7:30 в ГКП "КЖСА" поступила заявка о порыве трубопровода по указанному адресу. На место порыва выехала бригада оперативно-диспетчерской службы. Порыв был устранен, а водоснабжение в дом восстановлено.

- Трубу прорвало снаружи, вода могла заливать только квартиры с открытыми окнами. Был выявлен порыв на трубопроводе питьевой воды ДУ-180, в 8:10 было проведено отключение питьевой воды для проведения раскопочных и ремонтных работ, а в 13:10 ремонтные работы были окончены и водоснабжение было возобновлено, - рассказал Ислям Усенов.

Напомним, что ранее, 2 августа, в редакцию пожаловались члены гаражного общества «Чайка» с проблемой прорванной трубы. Из-за поломки затопило гаражи месяц назад, но проблема не решена до сих пор.


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Комментарии ( 1 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 17:10
По словам заместителя директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Исляма Усенова, вода добралась только в квартиры с открытыми окнами.
Он вообще нормальный????Типа сидите постоянно с закрытыми окнами и не вякайте??? Про брак,износ трубопровода ни слова ни полслова-с его слов вообще жильцы виноваты что окна держут открытыми...Вы тоже заметили уровень отговорок и отмазок руководителей???Прям друг у друга учатся-кто лучше басню придумает...
 
 

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