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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Вчера, 22:08

Просмотров: 1255

Актауская «невеста» поразила прохожих своим бесстрашием: девушка фотографировалась на обрыве скалы

Фотографирующуюся на краю обрыва девушку с букетом сняли на видео прохожие. Они посчитали небезопасной фотосессию на высоте.

Кадр из видео
Видео фотосесии на краю обрыва скальной тропы сняли прохожие. Они посчитали, что девушка слишком рискованно поступила, согласившись фотографироваться на высоте над обрывом.

- Народ у нас отчаянный. Отчаянная невеста номер один! Это платье невесты по идее. Самый отчаянный народ - у нас это, на что только не пойдут!, - прокомментировал автор видео.



Видео пользователя сети.


Напомним, обвал камней на скальной тропе попал на видео в Актау.



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Комментарии ( 2 )

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dinamo85 (Посетители) Вчера, 23:33
2-3метра до обрыва ,у кого духа хватит???
 
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  • Шевченко 81
  • ak12
  • ЁмоЁ
  • Pear
 Кинст (Посетители) Вчера, 22:44
Такое "бесстрашие" обычно по другому называется
 
 

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