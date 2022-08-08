Актауская «невеста» поразила прохожих своим бесстрашием: девушка фотографировалась на обрыве скалы

Кадр из видео
Видео фотосесии на краю обрыва скальной тропы сняли прохожие. Они посчитали, что девушка слишком рискованно поступила, согласившись фотографироваться на высоте над обрывом.
- Народ у нас отчаянный. Отчаянная невеста номер один! Это платье невесты по идее. Самый отчаянный народ - у нас это, на что только не пойдут!, - прокомментировал автор видео.
Напомним, обвал камней на скальной тропе попал на видео в Актау.
- Народ у нас отчаянный. Отчаянная невеста номер один! Это платье невесты по идее. Самый отчаянный народ - у нас это, на что только не пойдут!, - прокомментировал автор видео.
Видео пользователя сети.
Напомним, обвал камней на скальной тропе попал на видео в Актау.