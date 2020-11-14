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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 21:00

Просмотров: 2079

Обвал камней на Скальной тропе попал на видео

Камеры наблюдения запечатлели момент обвала каменной породы на Скальной тропе.

Фото пользователя Сети
Обрушение камней случилось на Скальной тропе сегодня, 14 ноября.

Обвал каменной породы попал на видео.

В акимате Актау отметили, что Скальная тропа не принята на баланс города.

- Объект находится на балансе ТОО «МангыстауКурылысИнвест». Направлено письмо о восстановлении разрушенного участка, а также о принятии мер по временному закрытию данного объекта до проведения соответствующих технических экспертиз и получения заключений о дальнейшей эксплуатации объекта, - добавили в акимате города.



Напомним, ранее сообщалось о том, что камнепад случился на Скальной тропе в Актау.

Позже в акимате города сообщили, что Скальную тропу закрыли для посещения.



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Комментарии ( 5 )

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kaireke (Посетители) Сегодня, 22:00
Нужно обследовать скалу вдоль верхней кромки и укрепить её просверлив сверху вниз и заделать туда стальные анкеры
 
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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 21:48
Кажись стоящие сверху коттеджи сверху сливают воду и т.д тем самым способствуют обрушению. Надо их переселить в Батыр.
 
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freizer (Посетители) Сегодня, 21:44
о чем тут говорить, вы посмотрите на что опоры этой тропы опираются.
 
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Multiverse (Посетители) Сегодня, 21:37
жуть, не хотелось бы попасть под такое death
 
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Yanis (Посетители) Сегодня, 21:13
Нужен отдельный котёл для тех, кто видео с регистратора переснимает на иные средства для записи видео.
По сути - да, скалы будут выкрашиваться.
Скорее всего, эти обвалы (почти) бесшумны и могут убить людей.
Но. Скальная тропа - это хорошо и интересно.
Что делать?
Восстанавливать эту тропу и перенять опыт той же Вардзии, где все скалы обвешаны сейсмодатчиками помимо освещения и прочей электрики. Смотрители при начале активности должны вывести людей, перекрыть участок и ждать, пока оно само не обвалится или ускорить процесс. У нас пока не та самая Вардзия, чтобы её восстанавливать, у нас всё гораздо проще - есть скала и есть тропа. Будет скала ровная или с выбоинами - вообще непринципиально.

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
 

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