Обвал камней на Скальной тропе попал на видео

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Обрушение камней случилось на Скальной тропе сегодня, 14 ноября.
Обвал каменной породы попал на видео.
В акимате Актау отметили, что Скальная тропа не принята на баланс города.
- Объект находится на балансе ТОО «МангыстауКурылысИнвест». Направлено письмо о восстановлении разрушенного участка, а также о принятии мер по временному закрытию данного объекта до проведения соответствующих технических экспертиз и получения заключений о дальнейшей эксплуатации объекта, - добавили в акимате города.
Напомним, ранее сообщалось о том, что камнепад случился на Скальной тропе в Актау.
Позже в акимате города сообщили, что Скальную тропу закрыли для посещения.
Обвал каменной породы попал на видео.
В акимате Актау отметили, что Скальная тропа не принята на баланс города.
- Объект находится на балансе ТОО «МангыстауКурылысИнвест». Направлено письмо о восстановлении разрушенного участка, а также о принятии мер по временному закрытию данного объекта до проведения соответствующих технических экспертиз и получения заключений о дальнейшей эксплуатации объекта, - добавили в акимате города.
Напомним, ранее сообщалось о том, что камнепад случился на Скальной тропе в Актау.
Позже в акимате города сообщили, что Скальную тропу закрыли для посещения.