Скальную тропу в Актау закрыли

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Скальную тропу закрыли сегодня, 14 ноября.
- Это связано с обрушением каменной породы. На место происшествия выехала рабочая группа, которая проводит работу по выявлению причин, а также устанавливает знаки безопасности. Пострадавших нет, - отметили в пресс-службе главы города.
Напомним, в районе Скальной тропы обрушилась каменная порода.
- Это связано с обрушением каменной породы. На место происшествия выехала рабочая группа, которая проводит работу по выявлению причин, а также устанавливает знаки безопасности. Пострадавших нет, - отметили в пресс-службе главы города.
Напомним, в районе Скальной тропы обрушилась каменная порода.