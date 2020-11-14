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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:14

Просмотров: 1161

Скальную тропу в Актау закрыли

Местную достопримечательность закрыли в связи с обрушением каменной породы. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Фото пользователя Сети
Скальную тропу закрыли сегодня, 14 ноября.

- Это связано с обрушением каменной породы. На место происшествия выехала рабочая группа, которая проводит работу по выявлению причин, а также устанавливает знаки безопасности. Пострадавших нет, - отметили в пресс-службе главы города.

Напомним, в районе Скальной тропы обрушилась каменная порода.



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Комментарии ( 1 )

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  • Сергей Владимиров
  • kolu411
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 15:36
На совсем? Или пока миллиард на ремонт не выделят)))
 
 

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