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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:27

Просмотров: 3410

Камнепад случился на Скальной тропе в Актау

Пользователь снял на видео последствия произошедшего.

Фото очевидцев
Обвал камней произошел на Скальной тропе сегодня, 14 ноября.

Очевидец снял на видео последствия разрушений. На кадрах видно, что камни раздробили пешеходную дорожку.

Камнепад случился на Скальной тропе в Актау


Редакция Lada.kz ожидает официального комментария от акимата Актау.





Напомним, прошлый каменный обвал на Скальной тропе произошел в январе.

В мае этого года еще один обвал случился на Скальной тропе - камень снёс лавочку.


 

Как Вы считаете, безопасно ли ходить по Скальной тропе?


Да - 6 (19,35%)

Нет - 19 (61,29%)

Давайте строить отель на Бозжыре - 6 (19,35%)



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Комментарии ( 8 )

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  • Aktauskii
  • ЁмоЁ
 mer (Посетители) Сегодня, 12:51
При строительстве, никто никаких мер безопасности для граждан ,не предусмотрел. По умолчанию,все прекрасно понимали,обрушений не избежать,но финансы победили здравый смысл. Просто по счастливой случайности, там не было никого в тот момент,а ведь могла случится беда...
 
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 Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 12:01
Нужно обтянуть опасные участки сеткой, как делают в горной местности,
 
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 Vaciliy (Посетители) Сегодня, 11:59
Самое опасное место - это пещера! Куда частенько заходят люди.
 
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 Valderrama (Посетители) Сегодня, 11:44
Редакция Lada.kz ожидает официального комментария от акимата Актау.
В ответ акимат: «Жаль, так хотелось сделать хорошее для жителей города, но природа взяла свое, и поэтому мы вынуждены закрыть тропу во избежание несчастных случаев в будущем».
Я ведь помню, когда только начинали строительство, здесь в комментах писали про опасность обвалов, наверняка акимат был в курсе этого, но Природа бабло возьмет свое…
 
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  • мунайши73
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 babushka (Посетители) Сегодня, 11:43
Учитывая тот объем строительных работ , который сейчас ведётся на скалах, в 7, 5, 4 мкр. и хрупкость породы из которой скалы, это все ожидаемо , и в дальнейшем будет продолжаться
 
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 Seawolf (Посетители) Сегодня, 11:39
Срочно выделить миллиард тенге на реставрацию!!! chih
 
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 kolu411 (Посетители) Сегодня, 11:37
То что делается для рядовых граждан безопасным и качественным не назовешь.
 
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 Red1 (Посетители) Сегодня, 11:36
В принципе ожидаемо , порода скальная очень хрупкая , да и потряхивает нас хоть и еле заметно но видимо для камнепада хватило ......теперь вообще гулять будем только на набережной )))).жаль , очень жаль.
 
 

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