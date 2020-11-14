Камнепад случился на Скальной тропе в Актау

Фото очевидцев
Обвал камней произошел на Скальной тропе сегодня, 14 ноября.
Очевидец снял на видео последствия разрушений. На кадрах видно, что камни раздробили пешеходную дорожку.
Редакция Lada.kz ожидает официального комментария от акимата Актау.
Напомним, прошлый каменный обвал на Скальной тропе произошел в январе.
В мае этого года еще один обвал случился на Скальной тропе - камень снёс лавочку.
Очевидец снял на видео последствия разрушений. На кадрах видно, что камни раздробили пешеходную дорожку.
Редакция Lada.kz ожидает официального комментария от акимата Актау.
Напомним, прошлый каменный обвал на Скальной тропе произошел в январе.
В мае этого года еще один обвал случился на Скальной тропе - камень снёс лавочку.