За коррупционные нарушения СПК «Каспий» в Актау выписали штраф и дали рекомендации

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По данным ведомства, проверка неоднократно показывала нарушения в деятельности СПК.



- Мы уже второй раз провели внешний анализ деятельности СПК «Каспий». СПК финансировала неэффективные проекты. К примеру, в 2020 году СПК приняла решение о финансировании проекта «Производство полимерной упаковки». В ходе анализа установлено, что до завершения строительства и запуска проекта уполномоченными органами не было выдано разрешение на начало строительно-монтажных работ. Несмотря на указанные проблемы, СПК в рамках указанного проекта на производство сырья 2 раза по 6% выдано 12 млн. тенге, и для увеличения оборотных средств предоставлено 13,9 млн. тенге. Однако завод, который должен быть завершен в 2021 году, до сих пор не введен в эксплуатацию, предусмотренный договором объем товаров не выпущен, не получен доход, – сообщил Куаныш Мырзагали, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции Мангистауской области.



По словам спикера, выявлены риски по проекту «Обновление автобусного парка города Актау». Для реализации проекта СПК запланирована закупка 18 автобусов с авансовым платежом. В последующем автобусы закуплены за 40 миллионов тенге, и вместо распределения между перевозчиками были необоснованно переданы другому ТОО.



- Бывший председатель правления СПК К. Беришбаев привлечен к административной ответственности за непредоставление декларации об активах и обязательствах, предусмотренного законодательством о противодействии коррупции. В свою очередь, допустившая данное нарушение и.о. руководителя управления финансов Д. Ерпанова привлечена к административной ответственности, с наложением штрафа на сумму 153 150 тенге. Помимо этого, земельные участки, предназначенные для инвестиционных проектов, предоставлены в коммерческое пользование. По итогам анализа были внесены конкретные рекомендации, утвержден план мероприятий по их устранению, - сказал Куаныш Мырзагали.