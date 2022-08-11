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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:30

Просмотров: 430

Врачи Мангистау зафиксировали в регионе рост количества больных Covid-19

За сутки зарегистрировано 34 случая заболевания, за две недели количество больных коронавирусной инфекцией выросло на 130 человек. Среди зараженных беременные и роженицы. Об этом на брифинге в ЦОК сообщила Мадина Рахметова, главный специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области.

фото из открытых источников
По информации спикера, 28 из 43 человек - жители Актау. Остальные из Тупкараганского, Мунайлинского и Мангистауского районов.

- С 28 июля по 10 августа зафиксировано 436 случаев. Это на 130 фактов, или в 1,4 раза больше, чем в предыдущую неделю. С 10 февраля текущего года, в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, Мангистауская область находится в зеленой зоне. С начала текущего года с инфекцией зарегистрирован 691 ребенок до 18 лет. В больнице прошли лечение 107 детей. В настоящее время лечение получают девять детей. Состояние у них оценивается как среднее, прививки не получали. В реанимационном отделении несовершеннолетних нет. В регионе на сегодняшний день COVID-19 выявлен у 469 беременных и рожениц. За минувшие сутки выявлена одна такая пациентка. В настоящее время 22 женщины получают лечение, из них 12 находятся под домашним наблюдением, 10 женщин получают лечение в больнице, - сообщила Мадина Рахметова.

В настоящее время 144 274 жителя области подлежат ревакцинации, из них процедурой охвачены 105 118 человек. Количество лиц, подлежащих повторной ревакцинации, составляет 12 934, получили повторную ревакцинацию 7 489 жителей региона.



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