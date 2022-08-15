Водители Актау пожаловались на отсутствие дизельного топлива

Фото взято из открытого источника
По словам автомобилистов, дизельное топливо отсутствует на многих заправочных станциях Актау уже вторую неделю.
- В городе стоит острый вопрос с дизельным топливом. Вторую неделю нет нормальной продажи дизельного топлива. Выдают на руки по 20 литров, и то - с утра нужно успеть, после обеда, часа в три, его уже нигде нет. Нам сказали, что запаса осталось дня на 4, а потом как быть? У нас одна машина и нам очень нужно на ней возить отца в больницу на процедуры через день. Пытались найти хоть какую информацию на эту тему, но везде тишина, - пишут в сетях жители города
Пользователи социальных сетей предполагают, что причиной может быть сбор урожая в стране. По слова людей, похожая ситуация в Казахстане повторяется каждый август. Люди обеспокоены тем, что в связи с отсутствием дизеля может возникнуть подорожание грузоперевозок, а вместе с этим и продуктов.
Lada.kz ожидает комментарий от управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
Напомним, что в сентябре 2021 года также наблюдался дефицит дизеля в Актау.
- В городе стоит острый вопрос с дизельным топливом. Вторую неделю нет нормальной продажи дизельного топлива. Выдают на руки по 20 литров, и то - с утра нужно успеть, после обеда, часа в три, его уже нигде нет. Нам сказали, что запаса осталось дня на 4, а потом как быть? У нас одна машина и нам очень нужно на ней возить отца в больницу на процедуры через день. Пытались найти хоть какую информацию на эту тему, но везде тишина, - пишут в сетях жители города
Пользователи социальных сетей предполагают, что причиной может быть сбор урожая в стране. По слова людей, похожая ситуация в Казахстане повторяется каждый август. Люди обеспокоены тем, что в связи с отсутствием дизеля может возникнуть подорожание грузоперевозок, а вместе с этим и продуктов.
- Все промышленные машины ездят на «соляре», потому что она считается наименее затратной - все большегрузы, фуры и мусоровозы. Естественно, чем выше на нее цена, тем дороже будет обходится транспортировка продуктов и всего остального, что завозят к нам в Актау? Поэтому вопрос нужно как можно скорее решать, - говорят водители.
Lada.kz ожидает комментарий от управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
Напомним, что в сентябре 2021 года также наблюдался дефицит дизеля в Актау.