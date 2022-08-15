Водители Актау пожаловались на отсутствие дизельного топлива



- В городе стоит острый вопрос с дизельным топливом. Вторую неделю нет нормальной продажи дизельного топлива. Выдают на руки по 20 литров, и то - с утра нужно успеть, после обеда, часа в три, его уже нигде нет. Нам сказали, что запаса осталось дня на 4, а потом как быть? У нас одна машина и нам очень нужно на ней возить отца в больницу на процедуры через день. Пытались найти хоть какую информацию на эту тему, но везде тишина, - пишут в сетях жители города

- Все промышленные машины ездят на «соляре», потому что она считается наименее затратной - все большегрузы, фуры и мусоровозы. Естественно, чем выше на нее цена, тем дороже будет обходится транспортировка продуктов и всего остального, что завозят к нам в Актау? Поэтому вопрос нужно как можно скорее решать, - говорят водители.