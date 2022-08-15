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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 12:43

Просмотров: 812

Водители Актау пожаловались на отсутствие дизельного топлива

Автомобилисты жалуются на отсутствие дизельного топлива в регионе. По их словам, проблемы с наличием дизеля возникли еще неделю назад, и ситуация становится с каждым днем только хуже.

Фото взято из открытого источника
По словам автомобилистов, дизельное топливо отсутствует на многих заправочных станциях Актау уже вторую неделю.


- В городе стоит острый вопрос с дизельным топливом. Вторую неделю нет нормальной продажи дизельного топлива. Выдают на руки по 20 литров, и то - с утра нужно успеть, после обеда, часа в три, его уже нигде нет. Нам сказали, что запаса осталось дня на 4, а потом как быть? У нас одна машина и нам очень нужно на ней возить отца в больницу на процедуры через день. Пытались найти хоть какую информацию на эту тему, но везде тишина, - пишут в сетях жители города


Пользователи социальных сетей предполагают, что причиной может быть сбор урожая в стране. По слова людей, похожая ситуация в Казахстане повторяется каждый август. Люди обеспокоены тем, что в связи с отсутствием дизеля может возникнуть подорожание грузоперевозок, а вместе с этим и продуктов.

- Все промышленные машины ездят на «соляре», потому что она считается наименее затратной - все большегрузы, фуры и мусоровозы. Естественно, чем выше на нее цена, тем дороже будет обходится транспортировка продуктов и всего остального, что завозят к нам в Актау? Поэтому вопрос нужно как можно скорее решать, - говорят водители.


Lada.kz ожидает комментарий от управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
Напомним, что в сентябре 2021 года также наблюдался дефицит дизеля в Актау.



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Комментарии ( 3 )

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smotritel (Посетители) Сегодня, 14:37
проблема с дизелем изза посевных работ и сбора урожая
для этого у акимата должен быть запас на случай чс
 
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  • arelav_74
 синдбад (Посетители) Сегодня, 14:37
Что за чудо- министры у нас, дальше своего носа не видят.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • синдбад
  • arelav_74
 glu-info (Посетители) Сегодня, 13:40
Не будем строить четвёртый завод

- Есть ли необходимость в строительстве четвертого НПЗ в Казахстане?

- Строительство четвертого НПЗ - вопрос не новый, рассматривается он давно. Наиболее оптимальным вариантом, по мнению министерства, является расширение шымкентского НПЗ. Во-первых, основным рынком потребления является юг страны, во-вторых, на ШНПЗ есть все условия для расширения. Но пока такое решение не принято, потому что топлива у нас достаточно
министр энергетики РК Болат АКЧУЛАКОВ


 
 

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