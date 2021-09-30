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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:44

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Дефицит дизельного топлива наблюдается на заправках Актау

Ситуация на заправках Актау по-прежнему остаётся напряжённой. Автовладельцы жалуются на нехватку дизтоплива на АЗС.

Фото из доступных источников
Автовладельцы Актау столкнулись с дефицитом дизельного топлива.

- Дизеля нет нигде. Нам-то надо семью кормить в конце концов, правильно? Машина должна как-то ездить? Я проехал вчера по всем заправкам, на некоторых заправках нашёл дизель, но его отпускают по талонам. Я семью кормлю благодаря машине, больше у меня доходов нет, - жалуется автовладелец.

В областном акимате корреспонденту «Лады» сообщили, что сегодня, 30 сентября, вопрос обсуждается на правительственном уровне. Завтра состоится брифинг для представителей средств массовой информации о ситуации в регионе.

Министерство энергетики прокомментировало ситуацию с дефицитом дизельного топлива в Казахстане, передаёт LS.

Вице-министр энергетики Асет Магауов отметил, что на сегодня остатки данного топлива в стране составляют 210 тыс. тонн, это 11-12 дней потребления.

- Мы видим, что в течение августа-сентября три НПЗ у нас стабильно работали. В августе в стране произвели 508 тыс. тонн дизтоплива, в сентябре тоже примерно такой объём. Но по потреблению мы поставили высокие рекорды, в августе оно достигло 519 тысяч тонн, в сентябре мы ожидаем от 500 тысяч до 518 тысяч тонн. Получается, что потребление у нас росло более быстрыми темпами, чем мы наращивали производство, - пояснил Магауов.

Он объяснил, что способствовало такому росту потребления.

- По нашей оценке, основной причиной является существенная разница в стоимости. На данный момент крупные сети АЗС держат цену на уровне примерно 207-208 тенге за литр, остальные - уже 230-240 тенге. Но долгое время мы держали стоимость на уровне 200 тенге за литр, и разница с Россией доходит до 100 тенге за литр, с Узбекистаном - 70-80 тенге и Кыргызстаном – 61 тенге, - привёл цифры вице-министр.

Он считает, что из-за такой разницы практически весь транзитный поток старался заправиться при въезде-выезде из Казахстана. Таким образом, произошёл резкий рост потребления в приграничных областях.

Кроме этого, остановка павлодарского НПЗ на ремонт также повлияла на баланс топлива по республике.

- Порядка 100 тысяч тонн дизтоплива необходимо импортировать из России. Мы уже провели переговоры с Минэнерго РФ, на прошлой неделе прошла встреча в Москве. Достигнута договорённость по поставке, они уже дали свои рекомендации заводам, - сказал он.

Магауов добавил, что на этой неделе все переговоры должны уже завершиться, и тогда будут понятны параметры ценообразования. При этом для аграриев сентябрьские объёмы министерство обещает закрыть по прежней цене.

Напомним, 28 сентября, в редакцию «Лада» стали поступать жалобы от автомобилистов. По их словам, в городе возникли перебои с дизельным топливом.



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