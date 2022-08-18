План есть - полива нет! Жители Актау сняли на видео сухостой в парке «Акбота»

Кадр видео
Очевидцы запечатлели на видео сухостой в парке «Акбота». Полив не производится, деревья и кустарники погибли.
Кто понесет ответственность за планомерное уничтожение зеленых насаждений в Актау - вопрос, на который горожане не могут получить ответа уже много лет.
Напомним, поливом и озеленением в городе в этом году занимается ТОО «Green City Aktau». Из бюджета для озеленения Актау власти выделили 748 миллионов тенге.
Кто понесет ответственность за планомерное уничтожение зеленых насаждений в Актау - вопрос, на который горожане не могут получить ответа уже много лет.
Напомним, поливом и озеленением в городе в этом году занимается ТОО «Green City Aktau». Из бюджета для озеленения Актау власти выделили 748 миллионов тенге.
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